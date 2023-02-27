5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde, 5 katlı bir apartmanın çatısında saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de alevlere sepetli araçla müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Çatıda büyük zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-02-27 21:16:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.