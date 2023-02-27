5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde, 5 katlı bir apartmanın çatısında saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de alevlere sepetli araçla müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.
Çatıda büyük zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-02-27 21:16:51
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