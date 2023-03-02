Ormanda cesedi bulunmuştu; 9 kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'daki ormanda cesedi bulunan Recep Arı'nın (31), 9 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi olarak Arı'nın arkadaşı Kadir I. (22) gözaltına alındı.

Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi´nde oturan Recep Arı, 24 Şubat günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alıp, evden çıktı. 16 ATD 714 plakalı kamyonetine binip, giden Arı'dan bir daha haber alamayan ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Jandarma arama çalışması başlatırken, yakınları dün evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi'ndeki ormanda Recep Arı'nın cesedini buldu. Arı'nın cebinde 4 bin 500 TL para olduğunu tespit eden jandarma, cüzdanı ile cep telefonuna ise ulaşamadı.

Bursa Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopside, Recep Arı'nın başından ve vücudundan toplam 9 kurşun ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak Arı'nın arkadaşı Kadir I.'yı (22) gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel İsmail Hakkı SEYMEN

2023-03-02 12:39:24



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