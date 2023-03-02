Annesinin emzirip, beşiğine yatırdığı Halil bebek öldü

Yavuz YILMAZ/ BURSA (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, annesinin emzirdikten sonra beşiğine yatırdığı, Suriyeli 3 aylık İbrahim Hac Halil, hareketsiz bulundu. Sağlık ekibinin kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdığı bebek, kurtarılamadı.
Olay, sabah saatlerinde, Cerrah Mahallesi´nde meydana geldi. Suriye uyruklu anne Rana Halil (18), gece 3 aylık bebeği İbrahim Hac Halil'i emzirerek beşiğine yatırdı. Sabah uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi´ni aradı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, bebeğe kalp masajı yaparak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. İbrahim Hac Halil, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bebeğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Rana Halil´in ifadesine başvuran jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-03-02 12:49:25
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