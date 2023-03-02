Ormanda cesedi bulunmuştu; 9 kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı (2)



'AĞABEYİMİN EŞİ DE GÖZALTINDA'

Bursa'da ormanda tabancayla vurularak öldürülen Recep Arı'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Ağabeyinin pusuya düşürülerek sırtından vurulduğunu söyleyen Eren Arı (30), yengesinin de gözaltına alındığını iddia etti. Arı, "Ağabeyim 6 gündür kayıptı. Ben kaybolduğunu cuma akşamı öğrendim ve aramaya başladım. Dağı, taşı aradım ancak bulamadım. Şüphelendiğim bir insan vardı, onu kaybetmemek için diyaloğa girdim, ama bir faydası olmadı. Jandarma ve polise haber verdik. 6´ncı gün dağda gezen arkadaşlarımız buldu. Ağabeyimin yakın arkadaşı Kadir I. ve yengem şu an gözaltında, sorguda. Hiç kimseyle husumeti yoktu, herkesle arası çok iyi bir insandı. İyiliğinin, mertliğinin kurbanı oldu. Pusuya düşürüp kalleşçe sırtından vurdular" dedi.

`KADİR GELDİ, AĞABEYİM GELMEDİ´

Ağabeyi Recep Arı'nın son olarak Kadir I. ile ormana giderken görüldüğünü belirten Eren Arı, "Ölü bulunduğu yer, bizim hayvanlarımızın ahırının olduğu yer. Ben daha önce oraya baktım, ancak yanından geçip görmemişim. Ağabeyim işten çıkınca Kadir I.'yı kahvenin önünden alıyor, 'İşimiz var' diyerek çağırıyor. Arabaya binip ormana gidiyorlar. Ormanlık alanda ne olduysa, Kadir geldi, ağabeyim gelmedi. Kadir ile konuştuk, soğukkanlı bir şekilde davranıyor. Ben bir şeylerden şüphelendim ancak yakıştıramadım. Bazı delilleri de yok etmemek için sesimi fazla çıkartmadım. İş ciddiye binip, öldüğünden emin olunca iş iyice koptu. Olayın ardından üzerinden aracın anahtarı, cüzdanı ve telefonu alınıyor. Üzerinde yaklaşık 4 bin TL para vardı, ona dokunulmamış. Aracı da olay yerinde bulundu" diye konuştu.

Recep Arı´nın cenazesi, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi Camii´nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (DHA)

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel İsmail Hakkı SEYMEN

2023-03-02 14:57:54



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