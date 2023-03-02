Ormanda cesedi bulunmuştu; 9 kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Recep Arı´nın cenazesi, helallik için Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi´nde baba ocağına getirildi. Arı´nın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Recep Arı, Çataltepe Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Recep Arı'nın soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Selma Arı ile arkadaşı Kadir I.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor. Her iki şüphelinin de ifade vermediği, konuyla ilgili susma hakkını kullandığı öğrenildi. (DHA)İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2023-03-02 17:59:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.