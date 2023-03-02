Borç- alacak nedeniyle tartıştığı husumetlisini tüfekle vurup, ağır yaraladı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mehmet T. (56), borçalacak nedeniyle tartıştığı husumetlisi Koray Ö. tarafından tüfekle vurularak, ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda karşılaşan Mehmet T. ile husumetlisi Koray Ö., aralarındaki borçalacak nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Koray Ö., tüfekle Mehmet T.'ye ateş açtı. Mehmet T. karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, Koray Ö. ise olay yerinden kaçtı. Mehmet T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mehmet T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-03-02 22:48:31



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