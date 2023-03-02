Borç- alacak nedeniyle tartıştığı husumetlisini tüfekle vurup, ağır yaraladı (2)

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ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde borçalacak nedeniyle tartıştığı husumetlisi Mehmet T.'yi tüfekle vurularak ağır yaralayan Koray Ö., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-03-02 23:43:20



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