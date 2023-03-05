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Olaylı maçta Bursaspor, Amedspor'u 2-1 yendi

DHA

Olaylı maçta Bursaspor, Amedspor'u 2-1 yendi


İsmail Hakkı SEYMEN-Hasan BOZBEY-Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,(DHA)- 
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Çağrıcan Pazarcıklı, Akın Karabacak
BURSASPOR:  Deniz Aydın Furkan Emre Ünver, Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş, Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu, Bilal Güney, Enver Cenk Şahin, Özer Hurmacı (Dk. 39 Emre Tepegöz), Çağatay Yılmaz, Hasan Sabri Karaca (Dk. 74 Berat Altındiş)
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Cantuğ Temel Hüseyin Güngör, Oğuzhan Çetinkaya (Dk. 46 Anıl Şahin), Muhammet Yöndem, Eyüpcan Delibalta, Kerem Çağatay (Dk. 82 Abdussamed Karnuçu), Mehmet Alaeddinoğlu, Mansur Çalar (Dk. 61 Çekdar Orhan), Serdar Eylik (Dk. 46 Ömer Bozan), Okan Deniz, Yasin Abdioğlu (Dk. 46 Mehmet Gürkan Öztürk)
GOLLER: Dk. 28 Çağatay Yılmaz, Dk. 81 Enver Cenk Şahin (Bursaspor), Dk. 89 Mehmet Gürkan Öztürk (Amed Sportif Faaliyetler)
SARI KARTLAR: Dk. 28 Bilal Güney, Dk. 45+4 Özer Hurmacı, Dk. 48 Emre Tepegöz, Dk. 69 Kubilay Sönmez (Bursaspor) Dk. 11 Mansur Çalar, Dk. 33 Eyüpcan Delibalta, Dk. 90+6 Mehmet Gürkan Öztürk (Amed Sportif Faaliyetler)
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 25´inci hafta mücadelesinde Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler´i sahasında ağırladı. Yüksek tansiyonda geçen mücadeleyi Bursaspor, 2-1´lik skorla kazandı.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren goller 28´inci dakikada Çağatay Yılmaz ve 81´inci dakikada Cenk Enver Şahin´den geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 89´uncu dakikada Mehmet Gürkan Öztürk kaydetti. Bu sonucun ardından haftaya lider giren Amed Sportif Faaliyetler, zirvedeki yerini Çorum Futbol Kulübü´ne bırakarak 41 puanda kalırken; Bursaspor puanını 25´e yükselterek rahat bir nefes aldı.
MAÇ SONU GERGİNLİK
Maç sonu futbolcular soyunma odasına girerken, tansiyon yeniden yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler yöneticileri ve futbolcuları ile Bursaspor tribünleri arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile gerginlik büyümeden yatıştırıldı. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da, Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları ve yöneticilerinin yanına gelerek, tansiyonun düşmesi için uyarılarda bulundu. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Maç sonrası yaşanan gerginlik
-Güvenlik güçlerinin futbolcuları sakinleştirmesi
-Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan´ın yöneticilerle görüşmesi
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Hasan BOZBEY-Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2023-03-05 17:13:25

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