Bursaspor-Amedspor maçının ardından yaşanan gerginlikle ilgili soruşturma

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 25´inci haftasında Bursaspor'un Amed Sportif Faaliyetler´i 2-1 yendiği maçın sonunda çıkan olaylar nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Bursaspor Amed Sportif futbol takımları arasındaki müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana
geldiği iddia edilen darp ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. İddialar tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.(DHA)
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2023-03-05 20:53:16
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