Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlar nedeniyle 4 kişiye gözaltı kararı

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 25´inci hafta mücadelesinde Bursaspor'un Amed Sportif Faaliyetler´i 2-1 yendiği maçın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında tribünde açılan pankartlar nedeniyle 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Bursaspor-Amed Sportif futbol takımları arasındaki müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. İddialar tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.(DHA) DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2023-03-05 23:12:12



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