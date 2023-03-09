Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem; Bursa ve Balıkesir'de hissedildi

BURSA, (DHA)MARMARA Denizi'nde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa'nın yanı sıra, Balıkesir ve Marmara Adası'nda da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın merkez üssünü Marmara Denizi´nde, Bursa'nın merkez Karacabey ilçesinin 14 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.28´de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Bursa´nın yanı sıra Balıkesir merkez ve ilçeleri ile Marmara Adası'nda da hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)
2023-03-09 10:20:02
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