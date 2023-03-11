İnegölspor - Arnavutköy Belediyespor: 2-1

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Selim Özen, Mustafa Yüksel, Umut İncili

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek (Dk 54 Bekir Sevgi) Furkan Özyapı (Dk. 76 Alperen Pak), Metincan Cici (Dk. 76 Yasin Palaz), Sefa Durmuş, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Erman Bulucu, Uğur Utlu, Hamza Özdemir (Dk. 51 Yusuf Ziya Gümüş), Ersel Aslıyüksek (Dk. 55 Niyazi Batuhan Salman), Ömer Faruk Ermeç

KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Fatih Gülmez Kamil İçer, Mert Caymaz, Tolga Şahin, Furkan Yaman, Mustafa Acun (Dk. 84 Mehmet Can Güngör), Furkan Işıkdemir (Dk. 74 Doğancan Aynacı), Berat Ali Genç (Dk. 65 Ömer Yılmaz), Ferhat Görgülü, Hakan Turan, Osman Bayrak

SARI KARTLAR: Hamza Özdemir, Erman Bulucu (İnegölspor)

GOLLER: Dk. 22 Furkan Özyapı, Dk. 58 Niyazi Batuhan Salman (İnegölspor), Dk. 45+3 Mert Caymaz (Arnavutköy Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde İnegölspor, sahasında ağırladığı Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yendi.

22'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Furkan'ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.

45+3'ncü dakikada gelişen Arnavutköy Belediyespor atağında Mert'in vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

58'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Ömer'in pasında topla buluşan Niyazi'nin vuruşu ağlarla buluştu: 2-1. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-03-11 16:52:09



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