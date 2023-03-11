Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 92-85

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Yiğit Gönültaş

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Yiğitcan Saybir 6, Muthatcan Özalp, Needham 8, Enes Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al 11, Onuralp Bitim 23, Auguste 9, Dudzinski 19, Dawkins 2, Clemmons 14

ALİAĞA PETKİMSPOR: Booth 13, Ege Arar 2, Prewitt 8, Chery 17, Murat Meriç Kuntker 5, Simmons 22, Yavuz Gültekin, Nusret Yıldırım, Aldridge 18, Dorukhan Engindeniz

1'İNCİ PERİYOT: 17-23

İLK YARI: 38-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nin 20´nci haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında konuk ettiği Aliağa Petkimspor´u 92-85 yendi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-03-11 20:38:34



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