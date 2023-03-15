İnegölspor - Menemen FK: 2-0

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Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,(DHA)-STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Doğu Yılmaz, Zafer Gayretli, Ozan Burak Akduman

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi Niyazi Batuhan Salman (Dk. 58 Ersel Aslıyüksek), Furkan Özyapı (Dk. 46 Bahadır Taşdelen), Metincan Cici (Dk. 65 Yasin Palaz), Sefa Durmuş (Dk. 87 Gökhan Meral), Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Erman Bulucu, Uğur Utlu (Dk. 65 Alperen Pak), Volkan Altınsoy, Ömer Faruk Ermeç

MENEMEN FK: Bora Göymen Oktay Cancı, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 69 Fuat Duran), Ziya Alkurt, Emre Keskin, Oğuzhan Aydoğan (Dk. 63 Atalay Gürel), Muhammed Enes Yılmaz, Bedirhan Altunbaş, Mertcan Açıkgöz (Dk. 87 Gençer Cansev), Abdulkadir Özsüz, Kadir Yazıcı (Dk. 69 Oğuzhan Açıl)

SARI KARTLAR: Uğur Utlu, Bahadır Taşdelen, Alperen Pak (İnegölspor)

GOLLER: Dk. 20 Niyazi Batuhan Salman, Dk. 67 Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 24'üncü haftasında İnegölspor, sahasında Menemen FK´yı 2-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-03-15 17:05:00



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