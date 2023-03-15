İnegölspor - Menemen FK: 2-0

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,(DHA)-STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Doğu Yılmaz, Zafer Gayretli, Ozan Burak Akduman
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi Niyazi Batuhan Salman (Dk. 58 Ersel Aslıyüksek), Furkan Özyapı (Dk. 46 Bahadır Taşdelen), Metincan Cici (Dk. 65 Yasin Palaz), Sefa Durmuş (Dk. 87 Gökhan Meral), Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Erman Bulucu, Uğur Utlu (Dk. 65 Alperen Pak), Volkan Altınsoy, Ömer Faruk Ermeç
MENEMEN FK: Bora Göymen Oktay Cancı, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 69 Fuat Duran), Ziya Alkurt, Emre Keskin, Oğuzhan Aydoğan (Dk. 63 Atalay Gürel), Muhammed Enes Yılmaz, Bedirhan Altunbaş, Mertcan Açıkgöz (Dk. 87 Gençer Cansev), Abdulkadir Özsüz, Kadir Yazıcı (Dk. 69 Oğuzhan Açıl)
SARI KARTLAR: Uğur Utlu, Bahadır Taşdelen, Alperen Pak (İnegölspor)
GOLLER: Dk. 20 Niyazi Batuhan Salman, Dk. 67 Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 24'üncü haftasında İnegölspor, sahasında Menemen FK´yı 2-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-03-15 17:05:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.