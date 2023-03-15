Atölyede kesim yaptığı testerenin bıçağı yerinden çıktı, boynundan ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesindeki kereste atölyesinde kesim yapan Suriye uyruklu Nidal Eldenden (26), daire testere bıçağının yerinden çıkıp boynuna isabet etmesiyle ağır yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Çeltikçi Mahallesi´nde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana geldi. Daire testere ile kereste kesimi yapan Nidal Eldenden, bıçağın yerinden çıkarak boynunu kesmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde ameliyata alınan Eldenden´in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-03-15 17:41:16
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