İnegölspor - Somaspor: 1-0

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)-

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Yahya Kemal Yurtbilir

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi Niyazi Batuhan Salman (Dk 87 Orhan Aktaş), Furkan Özyapı (Dk. 71 Alperen Pak), Yılmaz Özeren, Yasin Palaz, Erman Bulucu, Hamza Özdemir (Dk. 46 Yusuf Ziya Gümüş), Gökhan Meral, Ali Akkuş (Dk. 46 Uğur Utlu), Ersel Aslıyüksek (Dk. 46 Metincan Cici), Ömer Faruk Ermeç

SOMASPOR: Muharrem Tunay Meral Kadir Kurt (Dk. 73 Murat Şevik), Oğuzhan Yıldırım, Ali Mert Aydın, Mücahit Aslan (Dk. 65 Şener Kaya), Yusuf Türk, Erdem Aygül (Dk. 65 Yusuf Tursun), Mustafa Şengül, Eray Korkmaz, Emre Can Atila (Dk. 90+4 Kadir Karış), Emre Can Bulut (Dk. 90+4 Ahmet Hakan Demirci)

GOLLER: Dk. 55 Niyazi Batuhan Salman (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Ersel Aslıyüksek, Ali Akkuş, Niyazi Batuhan Salman, Ömer Faruk Ermeç(İnegölspor), Eray Korkmaz (Somaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 28'inci hafta mücadelesinde İnegölspor sahasında ağırladığı Somaspor'u 1-0 yendi.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-03-25 16:49:24



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