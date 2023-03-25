İnegölspor - Somaspor: 1-0

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)-
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Yahya Kemal Yurtbilir
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi Niyazi Batuhan Salman (Dk 87 Orhan Aktaş), Furkan Özyapı (Dk. 71 Alperen Pak), Yılmaz Özeren, Yasin Palaz, Erman Bulucu, Hamza Özdemir (Dk. 46 Yusuf Ziya Gümüş), Gökhan Meral, Ali Akkuş (Dk. 46 Uğur Utlu), Ersel Aslıyüksek (Dk. 46 Metincan Cici), Ömer Faruk Ermeç
SOMASPOR: Muharrem Tunay Meral Kadir Kurt (Dk. 73 Murat Şevik), Oğuzhan Yıldırım, Ali Mert Aydın, Mücahit Aslan (Dk. 65 Şener Kaya), Yusuf Türk, Erdem Aygül (Dk. 65 Yusuf Tursun), Mustafa Şengül, Eray Korkmaz, Emre Can Atila (Dk. 90+4 Kadir Karış), Emre Can Bulut (Dk. 90+4 Ahmet Hakan Demirci)
GOLLER: Dk. 55 Niyazi Batuhan Salman (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Ersel Aslıyüksek, Ali Akkuş, Niyazi Batuhan Salman, Ömer Faruk Ermeç(İnegölspor), Eray Korkmaz (Somaspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 28'inci hafta mücadelesinde İnegölspor sahasında ağırladığı Somaspor'u 1-0 yendi.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-03-25 16:49:24
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