GUHEM, astronotları ağırladı



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), kozmonot Aleksandr Aleksandrov ile astronotlar Andre Kuipers, Pedro Duque ve Reinhold Ewald'ı ağırladı.

En iyi uzay temalı dünyanın ilk 5 merkezi arasında bulunan Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), kozmonot Aleksandr Aleksandrov ile astronotlar Andre Kuipers, Pedro Duque ve Reinhold Ewald'ı ağırladı. Uzay ve havacılık alanında deneyimli 4 isim, çocuklar ve ebeveynleriyle bir araya gelip söyleşi gerçekleştirdi. 4 bilim insanı çocuklara uzay maceralarına nasıl başladıklarını anlatıp, ilham kaynağı oldu. Bilim insanları kendilerine yöneltilen soruları cevapladıktan sonra katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

'GENÇ NESİLLERİ BİLGİLENDİRMEK İÇİN BURADAYIZ'

Seminer öncesi konuşan astronot Reinhold Ewald, "Öncelikle Bursa'yı ve GUHEM'i çok hazırlıklı bulduk. Önümüzdeki günlerde, 'Astronotlar Kongresi'ni burada organize etmek istiyoruz. Lokal organizasyon komitesinin hazırlıklarını çok yerinde bulduk. Şimdiye kadar yapılan etkinliklerden birini burada yapmayı umuyoruz. Ayrıca GUHEM'de bilim eğitimini ve uzay farkındalığını artırmak için kurulmuş bir merkez. Zaten bizim Astronotlar Derneği'mizin de hayata geçirmek istediği şeyi siz burada yapıyorsunuz. Bizim derneğimiz, Uzay Kaşifleri Derneği'nin bütün üyeleri, daha önce uzaya çıkmış olan astronotlar, kozmonotlardan oluşuyor. Bunların da en büyük isteği, uzay keşfini devam ettirmek ve genç nesilleri bilgilendirmek. Bunun için, burada olduğumuz için, çok mutluyuz" diye konuştu.

'BİR TÜRK ASTRONOTUN UZAYA ÇIKMASI GÜNDEMDE'

Kongre hakkında bilgi veren Ewald, "Aynı zamanda gerçekleştireceğimiz kongrede önemli olan Ay'a, Mars'a tekrar gidecek miyiz? Dünyadaki teknolojiyi geliştirmek için uzayda neler yapacağız, gibi konuları işlemek istiyoruz. Bu merkezde zaten bunların yapıldığını da görüyoruz. Derneğimizde Amerikalı, İngiliz, Fransız olması önemli değil. Bizim üyelerimizin uzaya çıkmış olması gerekiyor. Türkiye'den henüz uzaya çıkan birisi yok ama yakın zamanda bir Türk astronotun uzaya çıkması gündemde. Kendisi yörüngedeki ilk turunu tamamladıktan sonra doğal olarak bizim derneğimizin de üyesi olacak. Biz de bundan çok mutlu olacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-03-25 17:04:46



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