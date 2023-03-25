HÖH Lideri Karadayı: Bulgaristan'da, sizin desteğinizle hükümet ortağı olacağız



Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BULGARİSTAN'da, çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, 2 Nisan'da yapılacak milletvekilliği erken genel seçimlerinde Türkiye'de yaşayan soydaşların desteğini istedi. Karadayı, "2 Nisan'da sandık başına gidelim ve oyumuzu Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne verelim. İnşallah böylece sizin desteğinizle biz de hükümet ortağı olacağız" dedi.

Bulgaristan'da, 2 Nisan'da yapılacak olan seçim öncesi çalışmalarına hız veren HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı Bursa'ya geldi. İftar programında, Bursa'daki Bulgaristan göçmenleriyle bir araya gelen Karadayı, milletvekilliği erken genel seçimlerinde Türkiye'deki seçmenleri sandık başına çağırdı. Seçime yüksek katılım sağlanması gerektiğini belirten Karadayı, "Ekim ayında Türkiye'deki seçmenlerden yaklaşık 60 bin katılım oldu. Oyların yüzde 90'ı yine bize geldi ama katılım çok düşüktü. Bu açıdan lütfen halkımızı uyaralım, Bulgaristan'da 2 Nisan'da çok önemli seçim var. 2 Nisan'da sandık başına gidelim ve oyumuzu Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne verelim. İnşallah böylece, sizin desteğinizle biz de hükümet ortağı olacağız. Pandemiden sonra Bulgaristan'da üst üste krizler yaşandı. Ekonomi, sağlık ve enerji alanında yaşanan krizlere bir de siyasi kriz eklendi. Ülke için şu anda en büyük kriz de siyasi. Bu kriz aşılmadıkça diğer krizleri aşamayız. Halkın ve vatandaşların sorunlarını çözemeyiz. Bu açıdan bizim de hedefimiz iyi bir sonuç almak ve hükümet ortağı olmak" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-03-25 23:47:28



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