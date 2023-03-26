A Milli Futbol Takımı, Bursa'da

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan´ı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı için Bursa'ya geldi.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 01.50´de Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı´na geldi. A Milli Futbol Takımı daha sonra da otobüsle konaklama yapacağı Nilüfer ilçesindeki otele geçti. Bursa'da kampa girecek olan A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Hırvatistan ile karşılaşacak.(DHA)Görüntü Dökümü
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-A Milli Futbol Takımı otobüsünün gelişi
A Milli Futbol Takımı futbolcularının otobüsten inişiDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2023-03-26 04:34:20
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