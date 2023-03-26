TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 94-89

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Özlem Yalman, Semih Vural, Umut Özgün Ergün

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 8, Berk Uğurlu 6, Toure 9, Gray 26, Manek 12, Tevfik Akdamar 3, Tolga Geçim, Ennis 18, Ege Demir 7, Milaknis 5

FENERBAHÇE BEKO: Edwards 24, Samet Geyik, Hayes 12, BiberoviC 6, Guduric 5, Motley 32, Şehmus Hazer, Bjelica, Melih Mahmutoğlu 4, İsmet Akpınar 6

1'İNCİ PERİYOT: 23-24

İLK YARI: 47-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57

DİSKALİFİYE: 35.49 Toure (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22´nci haftasında TOFAŞ, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 94-89 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan TOFAŞ, 5´inci dakikada skorda 15-11´lik üstünlük sağladı. Edwards ve Motley'in etkili oyunuyla oyuna ortak olmayı başaran Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 24-23 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi oyunla başlayan TOFAŞ, Ennis ve Gray'in skor katkısıyla 14´üncü dakikada 34-27 öne geçtii. Molanın ardından parkeye etkili oyunla dönen Fenerbahçe Beko, 16´ncı dakikada skoru 34-34´e getirerek, eşitliği sağladı. Maça yeniden ağırlığını koyan TOFAŞ, ikinci çeyreği 47-39 önde bitirdi.

Üçüncü çeyreğe Gray ve Berke Büyüktuncel´in dış atışlardan sağladığı dış atış katkısıyla başlayan TOFAŞ, 32´nci dakikada skoru 56-42´ye getirip, 14 sayı öne geçti. Etkili oyununu sürdüren TOFAŞ, maçın son çeyreğine 65-57 önde gitti.

Son çeyrekte sert savunmasıyla rakibinin oyununu bozmayı başaran Fenerbahçe Beko, maçın son dakikasında skoru 90-87´ye getirerek, farkı 3 sayıya kadar indirdi. Rakibinin skora ortak olmasını hızlı hücumlarla engelleyen TOFAŞ, maçtan 94-89 galip ayrıldı.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2023-03-26 20:24:54



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