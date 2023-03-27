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Beden eğitimi öğretmeni milli atıcı, okuluna dünya kupası ile döndü

DHA

Beden eğitimi öğretmeni milli atıcı, okuluna dünya kupası ile döndü


Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)-BURSA´da Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan milli atıcı Oğuzhan Tüzün (41), Katar'ın Doha kentinde düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Dünya kupası ile döndüğü okulunda coşkuyla karşılanan Tüzün, hedefinin öğrencileri arasından şampiyonlar yetiştirmek olduğunu söyleyerek, "Okulumuzda şimdi 750 öğrencimiz var. 750 öğrencinin içinde belki 2 tanesi atıcılığa başlasa atıcılık sporu için çok önemli" dedi.
Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni milli atıcı Oğuzhan Tüzün, Katar'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Doha'daki Plak Atışları Dünya Kupası'nın trap erkekler kategorisi sıralama müsabakasında 121 puanla 8´inci sırada yer alarak yarı finale çıkan ay yıldızlı sporcu, yarı finalde 19 puan toplayarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Tüzün, finaldeki karşılaşmada ise topladığı 33 puanla altın madalyaya ulaştı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu´na bağlı milli takım sporcusu olarak, eylül ayında Azerbaycan´ın başkenti Bakü´de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası´na hazırlandığını söyleyen Tüzün, "Dünya Şampiyonası'na çok hızlı hazırlanıyoruz. Bundan önceki kampımız da zaten Bakü'deydi. Müsabaka da Bakü'de. Dünya şampiyonluğu için de iddialı adaylardan biriyim. Dünya Şampiyonası eylül ayının 5´inde başlıyor, 15´ine kadar devam edecek. Sırasıyla bize gelince atacağız. Önce Avrupa oyunları, ondan sonra Avrupa Şampiyonası, ondan sonra dünya şampiyonası. En sonunda olimpiyat oyunları olmak üzere hedeflerim bu yönde" dedi.
`ATICILIK SPORUNUN YAŞI YOK´
Spora, eski atıcı olan babasını örnek alarak 14 yaşında başladığını söyleyen Oğuzhan Tüzün´ün başarısı sadece Katar´daki dünya kupası değil. 27 yıllık spor hayatına birçok madalya ve kupa sığdıran milli atıcı, yaşamının merkezine oturan plak atıcılığı sporunu ve başarılarını şöyle anlattı:
"Benim gibi bütün sporcu arkadaşlarımın da çoğu daha önce babaları avcılık kökenli, atıcılık kökenli olarak geliyor. Babam da eski bir atıcı. Ondan dolayı bana örnek oldu. 14 yaşından beri yapıyorum, 41 yaşındayım. Benim 27 yıl oldu. İlk defa 1996 yılında başladım, 1998 yılında ilk defa milli oldum. 1999´da ilk dünya şampiyonu oldum. 2000 yılında Avrupa 3´üncüsü oldum, 2001 Avrupa şampiyonu, 2002 dünya 2´nciliği, 2003 üniversitelerarası dünya şampiyonluğu gibi. Arkasından 6 tane dünya kupası şampiyonluğu var. 5 tane dünya kupası şampiyonluğu, 2 tane de dünya kupası final şampiyonluğu. 5 tane kupa yapılıyor. Onun üzerine en sonunda da Şampiyon Kulüpler Kupası gibi en son dünyanın en iyi 10 atıcısı bir arada toplanıyoruz. Orada da 2 defa şampiyon oldum. Bir tanesi ülkemizde yapıldı, İzmir'de yapılmıştı. İlkini orada almıştım. Diğerini de Slovenya'nın Maribor şehrinde almıştım. Olimpiyatlardan hemen sonraki müsabakaydı. Orada olimpiyat şampiyonlarını geçmiştim. Çok zaman oldu, 27 yıl oldu. Ama bizim sporumuzun özelliği bu. Tabii bizim için hedef 50 yaş. 50 yaşına kadar olimpiyat şampiyonu olup, benim de kariyerimde çünkü bir tek o kaldı. Hem dünya şampiyonuyum hem Avrupa şampiyonuyum. Geçen sene hem İslam Oyunları şampiyonluğu hem Akdeniz Oyunları şampiyonluğu. 2 şampiyonluğum da var. Bu sene Dünya Kupası'yla başladık. İnşallah bu sene yine dünya veyahut da Avrupa Şampiyonası'nda bir derece alıp, hem 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyorum. Hem de orada ülkemize altın madalya kazandırıp ülkemize bu gururu yaşatmayı düşünüyorum."
`2´Sİ ATICILIĞA BAŞLASA ÇOK ÖNEMLİ´
Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı Bursa´nın Nilüfer ilçesindeki Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde şampiyonluğunun coşkuyla karşılandığını belirten Oğuzhan Tüzün, "Okulumuza ben yeni tayin oldum. Çok sıcak bir karşılama yaptılar. Daha okula gelir gelmez hemen çiçekler, madalyalar. Çok onore ettiler, çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Sporcunun değer görmesi çok önemli. Başarıları alıyoruz çok güzel. Ama tabii bir noktadan sonra insan şöyle diyor; bu okulumuzda şimdi 750 öğrencimiz var. 750 öğrencinin içinde belki 2 tanesi atıcılığa başlasa atıcılık sporu için çok önemli" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU
2023-03-27 09:42:32

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