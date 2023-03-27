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Stefan Kuntz: Hırvatistan karşısında favori biz değiliz

DHA

Stefan Kuntz: Hırvatistan karşısında favori biz değiliz


Muammer İRTEM Semih ŞAHİN / BURSA,(DHA) A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Şu an farklı ortamda yani evde oynuyoruz. Arkamızda 40 bin taraftar olacak. Karşımızdaki rakip dünyanın en iyi takımlardan birisi. Bireysel performansı yüksek olan, oyunu domine etmeyi seven bir takım. Hırvatistan karşısında favori biz değiliz" dedi.
EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 2'nci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve kaleci Mert Günok, açıklamalarda bulundu. Stefan Kuntz, bazı futbolcuların ramazanda oruç tuttukları dolayısıyla kadroya alınmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, oyuncuların performanslarına göre kadroyu belirlediğini söyledi.
"Hırvatistan´a karşı savunma anlayışında bir değişikliğe gidecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Kuntz, "İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlar. İkili mücadeledeki gerekli olan güç, kuvvet, uyanıklık, istek... Siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistemi oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor. İdmandan sonra eğer herkes mevcut kadroya katılabilecek durumda olursa ona göre bir oyun planı hazırlayıp yarınki maça hazırlanacağız" dedi.
"FAVORİ BİZ DEĞİLİZ"
Hırvatistan karşılaşmasının Ermenistan maçına göre farklı geçeceğini belirten Alman teknik adam, "Genel bakıldığında 2 maç farklı olacak. Ermenistan konusu hassas konuydu. Oynadığımız rakip değişiklikler yapmıştı. Ama aynı zamanda sahada maç başladığında istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Maç içinde yarı devrede taktik değişikliğe gittik olumlu dönüş aldık. Şu an farklı ortamda yani evde oynuyoruz. Arkamızda 40 bin taraftar olacak. Karşımızdaki rakip dünyanın en iyi takımlardan birisi. Bireysel performansı yüksek olan, oyunu domine etmeyi seven bir takım. Hırvatistan karşısında favori biz değiliz. Tüm bunlara bakıldığında insanın kendisi sahaya çıkası geliyor. Biz hep söylediğimiz gibi en büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz. Bu da yarın örnek bir maç olacak" diye konuştu.
"RAKİBİMİZ FARKLI FUTBOL OYNUYOR"
Ermenistan ve Hırvatistan maçlarını değerlendiren Kuntz, "Burada evimizde oynuyoruz. Rakibimiz farklı bir futbol oynuyor. Farklı bir kalitede. Onlara karşı kendimizi kıyaslamak ve yapabildiklerimizi sahaya yansıtmak istemeleri zaten farklı bir performansı da sahaya yansıtacaktır. Böylelikle bireysel oyuncu değişikliğinden ziyade genel atmosferin oyuncular üzerinde etkili olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"ABDÜLKERİM'İN DÜN OYNAMASINA ŞAŞIRDIM"
Abdülkerim Bardakcı'nın kadrodan çıkarılması konusunda açıklamada bulunan Kuntz, "Biz kamp için pazar günü toplandık. Bu 4 günlük sürecin 3 gününü Abdülkerim hastanede geçirdi. Uzman doktor bize bir rapor gönderdi. Raporda Abdülkerim'in dinlenmesi gerektiği ve 2 haftalık tedavi süreci olacağı söylendi. Böyle bir net rapor aldığınızda uzmanlara güvenmeniz gerekiyor. Bize böyle bir rapor veriliyorsa hiçbir şekilde oyuncularımızı riske sokamayız. Dün oynamasına şaşırmadım değil. Eğer ki bu süreçte tedavisi iyiye gidiyorsa iletişim halinde biraz daha olumlu olsaydı, oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi sağlansaydı bizim için daha olumlu olabilirdi" şeklinde konuştu.
MERT GÜNOK: 5-6 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM
Mert Günok, "Pes etmek bana göre değil. Hiçbir zaman yeteneklerimden şüphe etmedim. En iyi yerlerde olmak için çalıştım. Tabi ki oynatmak hocamızın tercihi. Ağır bir sakatlık dönemi yaşadım. EURO 2020 eleme maçlarında son maç hariç hepsinde ben oynamışım. Önümüzde yeni bir hedef var. Hedefin, ilk adımını Ermenistan galibiyetiyle gerçekleştirdik. Hocamın benim performansımı değerlendirmesi ve beni tercih ettiği için teşekkür ederim. Bireysel olarak hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Her zaman düştüğüm yerden kalkmasını bildim. 5-6 yıl daha oynamak istiyorum.  Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah EURO 2024´te benim de olduğum bir kadroda orada olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
"BÜYÜK MAÇLARI DAHA FARKLI OYNUYORUZ"
"Ermenistan maçındaki oyunu tatmin edici buldun mu?" sorusunu yanıtlayan Günok, "Oyuncular olarak hocamızın da bize belirttiği üzere oyun aslında Ermenistan maçında iyi değildi. Bunun birçok nedeni var. Saha içindeki nedeni basit hatalardı. Grubun ilk maçı olması ve gittiğimiz ülke nedeniyle maçın farklı bir önemi olması açısından da çok zor geçeceğini biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Basit hatalar ve basit top kayıpları nedeniyle oyunu ilk 15 dakika elimize alamadık. Şanssız bir gol yedik. Galip gelmek önemliydi. Bu turnuvanın sonunda finallerde olmak istiyoruz. Buraya geldikten sonra yenileme antrenmanları yaptık. Biz ülke olarak büyük maçları daha farklı oynuyoruz. Birçok iyi takımına karşı da bu turnuvalarda galip geldik. Yarın da galip geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
"DESTEĞE GERÇEKTEN İHTİYACIMIZ OLACAK"
`Bursa´da nasıl bir atmosfer bekliyorsun?´ sorusunu yanıtlayan Günok, "Uzun süre sonra milli takım olarak Bursa´da oynayacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Yarın Bursa halkı ve çevre halkının bizi çok iyi destekleyeceğini biliyoruz. Halkımızdan beklentimiz bizi maçın son anına kadar desteklemeleri. Yarın bu desteğe gerçekten ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.
"GALİBİYET ONLAR İÇİN SEVİNDİRİCİ BİR HABER OLACAKTIR"
Deprem felaketine değinen Günok, "Yakın zamanda tüm Türkiye´yi yasa boğan deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Oradaki insanlarımızın çoğu evsiz kaldı ve zor durumdalar. Çok küçük bile olsa burada alacağımız galibiyet onlar için sevindirici bir haber olacaktır. Futboldan daha önemli şeyler tabiki var. Orada insanlarımız gerçekten zor durumda biz bu nedenle çok üzüntülüyüz. Orada yaralarını sarmaya çalışan insanlar olduğunu biliyoruz. Ülke olarak böyle zor durumlarda birleşmeyi bilmişizdir. Yarın galibiyet alırsak onlar için az da olsa sevindirici bir olay olacaktır" ifadelerini kullandı.  
A Milli Futbol Takımı, açıklamaların ardından statta yaptığı son antreman ile Hırvatistan maçının hazırlıklarını tamamladı.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Stefan Kuntz'un açıklamaları
Mert Günok'un açıklamaları
A Milli Futbol takımının antrenmanından detaylar (DGS Haber Kodu : 230327095)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2023-03-27 18:25:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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