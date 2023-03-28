Pitbull köpeği husumetlilerine saldırtan baba ve oğlu ağır cezada yargılanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pitbull köpeği husumetlilerine saldırtan baba ve oğlu ağır cezada yargılanacak

DHA

Pitbull köpeği husumetlilerine saldırtan baba ve oğlu ağır cezada yargılanacak


BURSA, (DHA)BURSA'da pitbull cinsi köpeğini husumetlisi Erol Tosun´a (46) saldırtıp, yaralanmasına neden olan Mehmet Murat Ö. (53) ile oğlu Eyüpcan Ö. (24) hakkında `Silahla kasten nitelikli şekilde yaralama´ suçundan 4´er yıl 6´şar ay hapis cezası istemiyle Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesi´nde açılan davanın ilk duruşmasında görevsizlik kararı verildi. Mahkeme hakimi, sanıkların 'Tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmaları gerektiğini belirterek, dosyayı Bursa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi´ne gönderdi.
Olay, geçen yıl 27 Ekim´de Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Tosun, eşi avukat Elif Tuba Karakoç Tosun'un iş ortağının eşi Mehmet Murat Ö. ile husumetli oldukları konuyu konuşmak üzere Vişne Caddesi'ndeki iş yerinde buluştu. Tosun ile Mehmet Murat Ö., oğlu Eyüpcan Ö. ve yanlarındaki 1 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi, pitbull cinsi köpeği Erol Tosun'un üzerine saldırttı. Kolundan yaralanan Tosun, köpeği iş yerinin penceresinden attı. Şüpheliler, köpeği tekrar Tosun´u saldırttı. Erol Tosun´un kolundaki atardamarı koptu. Boğuşmanın ardından şüphelilerden kaçan Tosun, sokaktakilerden yardım istedi. Erol Tosun, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildi.
SALDIRI KAMERADA
Erol Tosun'un, köpeği iş yerinin 2'nci katından attığı, dışarıda otururken kendisine saldıran hayvana tekme attığı ve şüphelilerin köpeği alarak otomobille kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 
Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu ile Mehmet Murat Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KÖPEĞE SALDIRMASI İÇİN KOMUT VERMİŞLER
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, müşteki Erol Tosun ile sanık Mehmet Murat Ö. arasında husumet bulunduğu belirtilerek, Tosun´un, "Mehmet Murat Ö.'nün eşiyle arasında sorun vardı. Eşim Elif Tuba Karakoç Tosun ile bu konuyu konuşan Mehmet Murat Ö. sinir krizi geçirip, kendisine zarar verip, eşime hakaret etmiş. Bunu daha sonra öğrendim. Bunu konuşmak için Mehmet Murat Ö.'yü aradım. Restoranda buluşmak için anlaştık ancak oğlu Eyüpcan Ö. gelip 150 metre ilerideki iş yerlerine götürdü. Yukarı çıkınca Mehmet Murat Ö., 'Neden selam vermiyorsun?' dedi. 'Yedi sülaleme küfretmiş kişiye neden selam vereyim?' dedim. Tartışırken kafamda bir fırça sapının patladığını fark ettim" sözlerinin yer aldığı ifadesine yer verildi.
İddianamede ayrıca yere düşen Tosun´a ayağa kalkmaya çalıştığı sırada, pitbull cinsi köpeğe komut verilerek üzerine saldırtıldığı, köpeğin Tosun´u birçok yerinden ısırdığı belirtildi.
Mehmet Murat Ö. ile oğlu Eyüpcan Ö.´nün, köpeğin Önder isimli birine ait olduğunu, çıkan kavga nedeniyle köpeğin kendiliğinden saldırdığı, suçsuz olduklarını söyledikleri yönündeki ifadelerine de yer verilen iddianamede, hayvanın saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.
DURUŞMAYA SANIKLAR KATILMADI
Baba ile oğlu hakkında ayrı ayrı, `silahla kasten nitelikli şekilde yaralama´ suçundan 4´er yıl 6'şar hapis cezası istemi ile Bursa Asliye Ceza Mahkemesi´nde açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya, şikayetçi Erol Tosun ve taraf avukatları katılırken, sanıklar Eyüpcan Ö. ve Mehmet Murat Ö., yer almadı.
Duruşmada söz alan Erol Tosun, "Eylül ayının başında ben Muğla´da bir iş görüşmesinde olduğum sırada Murat´ın eşi benim evime gelmiş. Murat´ın evime geldiğini eşimden öğrendikten sonra kendisini arayıp neden geldiğini sorduğumda bana sinkaflı konuştu. Beni Bursa´dan sileceğine yönelik, aşiret çocuğu olduğuna yönelik sözler saf ederek, tehditlerde bulundu. Olay günü ben oraya sırf aile meselelerini kendi aralarında çözsünler, bizi bulaştırmasınlar ve bize hakaretvari konuşmasınlar diye gittim. Kamera görüntülerinde de belli olduğu gibi ben oturduğum esnada köpeğe bir tekme atmışım. Ancak ben bu kısmı hatırlamıyorum. Görüntüleri görünce fark ettim. Olay sırasında vatandaşların yanına yürüdüğümü hatırlıyorum. Köpeğin tekrar yanıma geldiği anı hatırlamıyorum. Ben vatandaşlara koluma tampon yapmalarını söylediğimde korktular. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.
`EROL TOSUN´U BAHÇEYE GÖMECEĞİM´
Duruşmada tanık olarak dinlenen Tosun´un eşi Elif Tuba Karakoç Tosun ise "Murat Ö. benim üniversiteden sınıf arkadaşım ve aynı zamanda ortağım olan Nebuse Ö.´nün 5 yıllık eşidir. Nesube ile evlenmesi üzerine bizim hayatımıza girdi. Evlilikleri süresince sıkıntı yaşadılar. Nesube sürekli benimle sıkıntılarını paylaştı ve dertleşti. Nesube bizde iken Murat aradı. Daha sonra taksi ile geldi. Karısı gelince çok korktu. Evde saklandı. Murat ile oturup konuşurken, sakinleştirmeye çalışırken, elindeki bardağı kırdı. Kırık camı boğazına dayadı. Ben onu bir yandan sakinleştirmeye çalışıyordum. Bu sırada eşimi aradım, eşimden Murat´ın bir akrabasını bize göndermesini söyledim. Nebuse KADES´i aradı. Polisler geldi. Nebuse´yi almak için eve girdi. Polislerle Nesube konuştu. Daha sonra dışarıya çıkan polisler Murat´ı alıp götürdü. Murat polisler götürürken, `O Erol Tosun´u bu bahçeye gömeceğim´ dedi. Olaydan 1,5 ay sonra dava konusu meydana geldi. Murat´ı aradı. Eşime gitmemesini söyledim. O da gitmek zorunda olduğunu belirtti. Bir süre sonra eşime ulaşamadım. Nebuse´yi aradığımda eşime köpeğin saldırdığını ve ısırdığını öğrendim" dedi.
Eyüp Can Ö.´nün avukatı ise müvekkilinin İstanbul´da yeni bir hayat kurduğunu, bu nedenle duruşmaya katılamadığını söyledi.
AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLECEK
Mahkeme heyeti, sanıklar Eyüp Can Ö. ile Mehmet Murat Ö. hakkında mağdura yönelik 'Silahla kasten nitelikli şekilde yaralama' suçundan kamu davasının açıldığını, ancak sanıkların eyleminin `Tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs´ suçunu oluşturduğunu, bu nedenle görevsizlik kararı vererek dosyanın Bursa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi´ne gönderilmesine karar verdi. Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabulü halinde sanıklar, `Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs´ suçundan 13 ile 19 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2023-03-28 14:42:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'daki "kripto para" için işlendiği iddia edilen cinayetle ilgili 4 sanık yargılanıyor
YEREL HABERLER Bursa'daki "kripto para" için işlendiği iddia edilen ...
Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davası ağır cezada görülecek
YEREL HABERLER Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davası ağır cezada ...
Eski eşi ile yanındaki arkadaşını öldüren polis: Profesyonelliğimi son ana kadar korudum
YEREL HABERLER Eski eşi ile yanındaki arkadaşını öldüren polis: ...
Bursa-İstanbul hattında fırtına nedeniyle 4 deniz otobüsü seferi daha iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul hattında fırtına nedeniyle 4 deniz ...
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları ...
Zlatko Dalic: Dünya Kupası'nda nasıl 3'üncü olduğumuzu siz kendinize sorun
YEREL HABERLER Zlatko Dalic: Dünya Kupası'nda nasıl 3'üncü ...
Hırvatistan Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Hırvatistan Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını ...
Türkiye-Hırvatistan maçına doğru
YEREL HABERLER Türkiye-Hırvatistan maçına doğru
Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı, futbol sorumlusu olarak da görev yapacak
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı, futbol sorumlusu ...
Stefan Kuntz: Hırvatistan karşısında favori biz değiliz
YEREL HABERLER Stefan Kuntz: Hırvatistan karşısında favori biz ...
Türkiye-Hırvatistan maçına doğru
YEREL HABERLER Türkiye-Hırvatistan maçına doğru
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı ...
Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi
YEREL HABERLER Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi
Bursa'da 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor
YEREL HABERLER Bursa'da 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor
Türk otomotiv sektörü ABD'de iş görüşmeleri gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Türk otomotiv sektörü ABD'de iş görüşmeleri ...
Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor
YEREL HABERLER Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer ...
Beden eğitimi öğretmeni milli atıcı, okuluna dünya kupası ile döndü
YEREL HABERLER Beden eğitimi öğretmeni milli atıcı, okuluna dünya ...
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Bursa'da sona erdi
YEREL HABERLER Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Bursa'da sona erdi
TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 94-89
YEREL HABERLER TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 94-89
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Altay Bayındır ve İsmail Yüksek Hırvatistan maçı için iddialı
YEREL HABERLER Altay Bayındır ve İsmail Yüksek Hırvatistan maçı için ...
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.