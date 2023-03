Bakan Kasapoğlu, Bursa´da depremzedelerle buluştu

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da öğrenci yurdunda kalan depremzedelerle iftarda bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız her gün yeni bir konut projesinin temelini atıyor. Hızlı şekilde yaraları onarma adına, tüm imkanları seferber ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde yer alan Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu´nda kalan depremzedelerle bir araya geldi. Bakanlık tarafından düzenlenen iftar programına, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı. Depremzedelerle yemek yiyerek, sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından millet olarak dünyaya örnek olacak bir dayanışma örneği sergilendiğini söyledi. Kasapoğlu, "Art arda yaşadığımız depremler, çok ama çok derin yaşadığımız acılar ve sonrasındaki süreç; öncelikli olarak deprem nedeniyle kaybettiğimiz tüm canlarımıza Rabbimizden rahmet yad ediyoruz. Değerli yakınlarına aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Bu süreçleri hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz. İşte bu akşamki gibi dayanışma ruhuyla, el ele vererek, omuz omuza vererek, gönül gönüle vererek atlatacağımız süreçler, onaracağımız, birleştireceğimiz yaralar... Rabbim milletimizi, tüm insanlığı böylesine felaketlerden, musibetlerden muhafaza buyursun. Millet olarak her zamanki gibi bu zor günlerde de dayanışmanın, kardeşlik ruhunun en güzel örneklerini sergiliyoruz. Milletimizin bu anlamda ortaya koymuş olduğu kardeşlik anlayışının dünyada hiçbir örneği yok" dedi.

`YURDUMUZ YUVANIZDIR´

Deprem bölgesindeki kalıcı konutların inşası için, tüm imkanların seferber edildiğini söyleyen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Devlet olarak, bu süreçleri en güzel seviyeye ulaştırma noktasında, her zamanki sorumluluğumuzu en güçlü şekilde yerine getirdik. Yerine getirmeye de devam edeceğiz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız her gün yeni bir konut projesinin temelini atıyor. Hızlı şekilde yaraları onarma adına, tüm imkanları seferber ediyoruz. İşte bu yurt, Gençlik Spor Bakanlığımız tüm ekibimizle, tüm imkanlarıyla sizlerin emrinde. Bu yurtlar Türkiye'nin dört bir yanında. Dedik ki yurdumuz yuvanızdır. Tüm depremzede kardeşlerimizi bağrına bastı. Ve ne gerekiyorsa bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İnşallah daha güzel günleri, daha mutlu günleri birlikte inşa edeceğiz, birlikte o günlere erişeceğiz. Ben bu vesileyle tekrar bugünkü ev sahipliği için teşekkür ediyorum. İnşallah yine bir araya geleceğiz. Rabbim, bugünkü gibi bir olarak, beraber olarak bizleri bayramına eriştirsin diyorum." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

