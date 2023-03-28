Bakan Kasapoğlu, Bursa´da depremzedelerle buluştu (2)



'SPOR İYİLEŞTİREN, REHABİLİTE EDEN BİR OLGU'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iftar programının ardından Türkiye-Hırvatistan maçının oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´na geçti. Burada, deprem bölgesindeki farklı illerden, milli maçı izlemeleri için Bursa´ya getirilen depremzede çocuklarla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, "Art arda yaşanan depremlerle çok önemli bir süreci yaşıyoruz. İnşallah yaralarımızı birlikte onaracağız. Birlikte daha güzel günlere yürüyeceğiz. Bir yandan devlet olarak tüm kurum ve kuruluşlarla inşa çalışmalarını, yeni konutları hız şekilde yönetirken, biz de bakanlık olarak işin sosyal boyutu itibarıyla sporun iyileştirici özelliğini kullanma noktasında tüm imkanlarımızla seferberiz. Bu noktada gerek deprem bölgesindeki vatandaşlarımız, gerekse deprem bölgesinden diğer bölgelere intikal eden vatandaşlarımız, gençlerimiz başta olmak üzere çok güzel bir çalışma ve iş birliği halindeyiz. Spor iyileştiren, rehabilite eden bir olgu. İnanıyorum ki sporun bu gücünü bu süreçte daha güçlü şekilde kullanacağız" dedi.

`TÜRKİYE BİR SPOR ÜLKESİ´

Türkiye´nin bir spor ülkesi olduğunu söyleyen ve milli maçın zor günler geçiren vatandaşlara moral vereceğini belirten Kasapoğlu, "Bu süreci inanıyorum ki hem spordaki başarılarımızı artırarak hem de gençlerimizi spora yönlendirerek yöneteceğiz. Milli maç için buradayız. İlk maçımızda Ermenistan'ı geçtik. Şimdi Hırvatistan maçımız var. Türkiye spor ülkesi. Her branşta inanılmaz başarılar var. Temenni ediyoruz ki futbolda da kulüplerimizle, milli takımımızla milletimize hak ettiği başarıları daha güçlü şekilde yaşatalım. İnanıyorum ki bu şampiyona bu noktada önemli bir adım olsun. Bugünkü maç bu anlamda önemli bir adım olsun. Zor günleri yaşadığımız bu süreçte de bu aziz millete bir moral olsun. Biz sonra tribünlerde bu güzel gençlerle maçı izleyeceğiz. Milli takımımıza, ekibimize, teknik heyete gönülden başarı diliyoruz. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, açıklamalarının ardından, depremzede çocuklarla birlikte karşılaşmayı izlemek üzere tribüne geçti. (DHA)Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2023-03-28 21:30:31



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