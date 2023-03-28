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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye - Hırvatistan maçından notlar

DHA

Türkiye - Hırvatistan maçından notlar


Kuntz'dan 3 değişiklik
Arda Turan ödüllendirildi
Bakan Kasapoğlu millileri yalnız bırakmadı
Hırvat taraftarlardan `Sizinleyiz´ mesajı
Bilet gelirleri depremzedelere
Depremzedeler için koreografiOlgucan KALKAN / BURSA,(DHA)Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2'nci maçında Hırvatistan'ı konuk etti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çaldı. Ekberg'in yardımcılıklarını ise Fredrik Klyver ile Niklas Nyberg üstlendi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, deplasmanda 2-1 kazanılan Ermenistan karşılaşmasının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Kuntz, Onur Bulut´un yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak´ın yerine Salih Özcan, Cenk Tosun´un yerine ise Kerem Aktürkoğlu´nu sahaya sürdü.
Kaleyi ilk maçta olduğu gibi Mert Günok'a emanet eden Kuntz, savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya süren Kuntz, sağ kanatta Cengiz Ünder, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi. Kuntz, gol yollarındaki tercihi ise Enes Ünal oldu.
KUNTZ YENİDEN 4´LÜ SAVUNMAYA DÖNDÜ
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan karşılaşmasında 4´lü savunmayı tercih etti. Ermenistan ile deplasmanda oynanan ilk karşılaşmaya 3´lü savunma ile çıkan Stefan Kuntz, devre arasında yaptığı değişikliklerle 4´lü savunmaya dönmüş ve milliler karşılaşmadan 2-1´lik skorla galip ayrılmıştı. Alman teknik adam, Hırvatistan karşılaşmasında ise mücadeleye 4´lü savunmayla başladı.
ARDA TURAN ÖDÜLLENDİRİLDİ
A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanlarından Arda Turan, Hırvatistan karşılaşması öncesinde milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında yer alması nedeniyle ödüllendirildi.
A Milli formayı ilk kez 16 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye'nin Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı özel maçta giyen Turan; 100'ü A Milli olmak üzere, Türkiye'yi farklı yaş kategorilerinde 173 kez temsil etti ve 18'i A Milli Takımda olmak üzere 31 gol atma başarısı gösterdi. Ay-yıldızlılar ile 2008 ve 2016 yıllarında düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden Turan, A Milli Takım kaptanlığını da 35 kez üstlendi. Arda Turan, bu alanda Turgay Şeren ile ikinciliği paylaşıyor. Hırvatistan karşılaşması öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, forma ve UEFA tarafından hazırlanan hediyeleri millî formayı 100 kez terleten Arda Turan'a takdim etti.
BAKAN KASAPOĞLU MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım'ı Bursa'da yalnız bırakmadı. Türkiye'nin Hırvatistan'ı konuk ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tribünden takip etti. Bakan Kasapoğlu'na Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinden etkilenen çocuklar da eşlik etti.
HIRVAT TARAFTARLARDAN `SİZİNLEYİZ´ MESAJI
Öte yandan karşılaşma için Bursa´ya gelen Hırvat taraftarlar da depremden etkilenen vatandaşlarımızı unutmadı. Hırvat taraftarların yer aldığı tribünde `Sizinleyiz´ yazılı pankart asıldı.
BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE
Karşılaşma öncesinde satışa çıkartılan biletlerin tamamı tükendi. Milli Takım, 11 yıl sonra Bursa'da karşılaşmaya çıktı. Öte yandan daha önce TFF'den yapılan açıklamada, 'Omuz Omuza' kampanyası çerçevesinde biletlerden elde edilecek gelirin tamamı depremzedeler için bağışlanacak.
DEPREMZEDELER İÇİN KOREOGRAFİ
Öte yandan stadyumda karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız unutulmadı. Kale arkası tribünde açılan koreografi depremden etkilenen illerin plaka kodlarının olduğu formalar yer aldı. Ayrıca koreografi de `Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız´ ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan karşılaşmayı 18 yabancı basın mensubu tribünden takip etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa Olgucan KALKAN
2023-03-28 21:51:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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