

Olgucan KALKAN Muammer İRTEM / BURSA,(DHA)-

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Niklas Nyberg

TÜRKİYE: Mert Günok Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 38 İsmail Yüksek), Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal

HIRVATİSTAN: Livakovic Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric

GOLLER: Dk. 20 ve Dk. 45+4 Kovacic (Hırvatistan)

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye, Bursa Büyükşehir Stadyumu´nda Hırvatistan´ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Hırvatistan´ın 2-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

5´inci dakikada Salih Özcan´ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cengiz Ünder´in plase vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

10´uncu dakikada Enes Ünal´ın baskısı sonrasında top Kerem Aktürkoğlu´nun önünde kaldı. Kerem´in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Livakovic topu kornere çeldi.

20´nci dakikada Hırvatistan öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasla sağ taraftan savunma arkasına sarkan Stanisic, pasını Pasalic´e verdi. Pasalic´in bekletmeden Perisic´e verdiği top yeniden Pasalic´in önünde kaldı. Bu oyuncu penaltı noktasına hareketlenen Kovacic´i gördü. Kovacic´in yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

45+4´üncü dakikada Hırvatistan farkı 2´ye çıkarttı. İsmail Yüksek'in orta sahada kontrol etmek istediği top ayağından sekti. Modric, bekletmeden sol kanattan hareketlenen Pasalic´i gördü. Pasalic, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Mert´ten seken topu takip eden Kovacic, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU DEVAM EDEMEDİ

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Mücadelenin ilk yarısında rakibiyle yaşadığı bir pozisyonda ayağını fazla kaldıran Hakan Çalhanoğlu, bir süre sonra sekmeye başladı. Rakibini yakalamak için orta alanda hızını artıran Hakan, pozisyon sonrasında kendisini yere bıraktı. Kaptan, oyuna devam edemezken 38´inci dakikada yerini İsmail Yüksek´e bıraktı.DHA-Spor Türkiye-Bursa Olgucan KALKAN

2023-03-28 22:43:03



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