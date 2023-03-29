Stefan Kuntz: İki takım arasındaki en büyük fark, kalite farkı



Muammer İRTEM Hasan BOZBEY Semih ŞAHİN / BURSA, (DHA) A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Rakibimiz, kaleye ilk geldiğinde golü buldu. İki takım arasındaki en büyük fark, kalite farkı. Topla buluştuğunuz ilk anda ne yaptığınız çok önemli. Diğer bölümde maçtan düşmedik aslında. Hep zorladık, hep oyunun içindeydik. Bu seviyedeki takımla başa baş mücadele edebileceğimizi gösterdik" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 2'nci maçında Hırvatistan'a sahasında 2-0 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Skordan memnun değilim. Takımımız söylediklerimi çok disiplinli şekilde sahaya yansıttı. Maç başında tecrübeli bir rakip olmalarına rağmen onları 8-9 hataya zorladık. Bu hatalardan önemli gol pozisyonlarına girdik ama değerlendiremedik. Rakibimiz, kaleye ilk geldiğinde golü buldu. İki takım arasındaki en büyük fark, kalite farkı. Topla buluştuğunuz ilk anda ne yaptığınız çok önemli. Diğer bölümde maçtan düşmedik aslında. Hep zorladık, hep oyunun içindeydik. Bu seviyedeki takımla başa baş mücadele edebileceğimizi gösterdik. İleriye dönük olarak hep bu havada futbol oynamamız gerekiyor" dedi.

"NELER ÜZERİNE ÇALIŞMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİK"

Oyuncuların bireysel olarak da çalışmaları gerektiğini söyleyen Kuntz, "Oyuncularımızla beraber olmadığımız sürede neler üzerine çalışmaları gerektiğini söylemiştik. Haziran ayındaki kampımız biraz daha uzun olacak. Oyuncularla biraz daha uzun çalışma şansımız olacak. Oyuncuların söylediklerimi iyi değerlendirip, kendi kulüplerinde bu yönde çalışacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

"OFANSİF OYUNCULARIMIZIN ÜZERİNE ÇOK GİTMEYELİM"

Hırvatistan karşısında sahaya performans olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Alman teknik adam, "Ofansif yönden bizi destekleyebilecek mevcut kadromuzda herhangi bir oyuncu aklıma gelmiyor. Sizinle tartışmaya açığım. Bizim görevimiz burada oyuncularımızı en doğru şekilde kullanmamız ve sportif anlamda daha iyi bir noktaya gelmemiz. Bunun için bugün İsmail ve Arda´yı aldık. Bu oyuncular ne yönden eksik olduğunu maç içinde görebiliyorlar. Çağlar konusunda bilgilere biz de sahibiz. 2 maçı baz aldığımızda Çağlar bizim iyi oyuncularımızdandı. Bu Merih için de geçerli. Kulübünde az süre alıyor olabilir ama milli takım düzeyinde elimizdeki en iyi oyunculardan. Ferdi´nin ikinci yarıya daha iyi başlamasını umuyordum ve bunu sahaya yansıttı. Onur, Süper Lig´te iyi oynuyordu ama Ermenistan maçında iyi değildi. Zeki, kendi kulübünde hiç süre alamıyor, biz de bu eksikliklerini bu maçlarda görüyoruz. Bazı yerlerde zorluk çektiğimiz konular var. Kendime olduğundan fazla problem yaratmak istemiyorum. Biz bugün taktiksel olarak da performans olarak da elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıttık. Ofansif oyuncularımızı eleştirelim ama üzerlerine çok gitmeyelim. O oyuncular önümüzdeki maçlarda kilit rolde bulunacak. Bu oyuncular skora katkı sağlayacak. Bu oyuncular önümüzdeki maçlarda oynayacaklar" ifadelerini kullandı.

Arda Güler´in oyuna alınması ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Kuntz, "Hakan Çalhanoğlu bugün bariz 6 numara oynadı. O pozisyonda değişecek oyuncu Arda kesinlikle değildi. Ama öyle bile olsa Arda´yı oraya koyma gibi imkanımız yoktu" açıklamasında bulundu.

"HAKEM ÜZERİNE KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Maçın hakeminin kararları hakkında konuşan Kuntz, "Ben genel olarak hakemler üzerine çok konuşmuyorum. Biz girdiğimiz pozisyonları gole çevirseydik, bu konuyu konuşmamıza gerek kalmazdı. Benim hakeme sorduğum soru basitti. Biz süren bir ofansif atağımızı ceza sahasına kadar taşıyorsak, hakem oyunu neden durduruyor? Belki oradan bir skor elde edebilsek oyunu 2-1´e getirebilirken ve oyunu öyle bitirebilirdi. Eğer öyle hareket etselerdi o anki gerilimi de düşürebilirdi. Yine de hakem üzerinde çok konuşmak istemiyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL EĞİTİM SİSTEMİ YOK"

Türkiye'deki altyapı sistemiyle ilgili gelen bir soruya ise tecrübeli teknik adam, "Bu sorunun cevabını almak için bana ihtiyacınız yok. Türkiye'de mevcut akademiler ve futbol eğitim sistemi yok. Elbette Türkiye'de çok fazla yetenek var ancak onlara doğru idman yaptıracak ve eğitecek insanlara ihtiyacınız var. Bu sadece Hırvatistan'a özel bir durum değil. Belçika ve Hollanda da nüfus olarak çok büyük ülke değil ama futbol olarak bir sistem kurmuşlar, meyvelerini alıyorlar" şeklinde cevap verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Stefan Kuntz'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Hasan BOZBEY-Semih ŞAHİN

2023-03-29 01:45:50



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