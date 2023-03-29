Yangında balkonda mahsur kalan anneanne ile torunu, demir parmaklıklar kesilerek kurtarıldı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da 4 katlı binanın 2´nci katındaki dairede çıkan yangında, anneanne Metin Doğan (69) ile torunu Betül A. (17) balkonda mahsur kaldı. Dumandan etkilenen anneanne ile torunu, itfaiye ekiplerince demir parmaklıklar kesilerek kurtarıldı.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi A131´inci Sokak´ta 4 katlı bir binanın 2'nci katındaki dairede saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, evde bulunan Metin Doğan ile torunu Betül A. balkona sığındı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anneanne Metin Doğan ile torunu, balkon demirleri kesilerek kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen anneanne ile torununa olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Anneanne Metin Doğan, tedbir amacıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Doğan´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-03-29 13:35:30



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