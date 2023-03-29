

Muammer İRTEMİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ´a, araçların zincirsiz çıkışına izin verilmiyor.

Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a mart ayının son günlerinde kar yağdı. Dün geceden itibaren etkisini gösteren ve sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldüğü Uludağ´da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Uludağ'a çıkmak isteyen bazı sürücüler araçlarıyla yolda kalırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yiğitali Mahallesi mevkisinde uygulama noktası kuran jandarma ekipleri, zinciri olmayan araçların Uludağ'a çıkışına izin vermiyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2023-03-29 14:12:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.