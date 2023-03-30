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BAL-GÖÇ Başkanı Balkan'dan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma çağrısı

DHA

BAL-GÖÇ Başkanı Balkan'dan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma çağrısı


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BALKAN Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, 2 Nisan'da Bulgaristan'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, Bulgaristan dışında 62 ülkede sandık açıldığını belirterek, "Bu 62 ülkede en yoğun seçmeni olan Türkiye. Türkiye'de yaklaşık 300 bin civarında oy kullanma yetkisi olan Bulgaristan vatandaşı var. Bu rakam Bursa'da 72 bin üzerinde. Bulgaristan'da da yaklaşık 1 milyon üzerinde Türk ve Müslüman kardeşimiz yaşıyor. Orada da siyasi olarak etkin ve güçlü olsunlar. Seçim pusulasında 13 numaradaki Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne oy vererek birlikteliğimizi, gücümüzü göstermemiz gerekiyor" dedi.
Bulgaristan'da 2 Ekim 2022'de yapılan erken parlamento seçiminin ardından ülkenin 240 üyeli 48'inci parlamentosuna yüzde 4 barajı aşan 7 siyasi parti girdi. Bu partiler koalisyon hükümeti kuramayınca Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 48'inci parlamentosunun feshedileceğini ve yeni erken genel seçimlerin 2 Nisan'da yapılacağını açıkladı. Bulgaristan'da seçmenler, 2 Nisan'daki seçimle son 2 yılda 5'inci kez sandık başına gidecek. Türkiye'deki yaklaşık 300 bin Bulgaristan vatandaşı da seçimlerde oy kullanacak.
'SANDIĞA BİRAZ DAHA ÖNEM VERMEMİZ GEREKİYOR'
Seçimlerde Bulgaristan dışında 62 ülkede sandık açıldığını söyleyen BAL-GÖÇ Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, "Bulgaristan parlamento seçimleri, 2 sene içerisinde 5'inci kez tekrarlanacak. Son 4 seçimde parlamentoda aritmetik ortalamada iktidara gelmek için bir partiye yetki veremediler. Koalisyon da kutuplaşınca bir araya gelemediler. Neredeyse tüm siyasi partilerin ön yargısı vardı. Türklerin çoğunlukta olduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi ile de koalisyon kurmaktan uzaklar. Böyle bir sürecin akabinde seçime giriyoruz. Bulgaristan yasalarına göre diğer ülkelerdeki vatandaşları da oy kullanabiliyorlar. Bulgaristan dışında 62 ülkede sandık açılıyor. Bu 62 ülkede en yoğun seçmeni olan Türkiye. Türkiye'deki seçmenlere baktığımızda yaklaşık 300 bin civarında oy kullanma yetkisi olan Bulgaristan vatandaşı var. Bu rakam Bursa'da 72 bin üzerinde. Bu süreçte, Bulgaristan'da bu krizin bir an önce çözülmesini arzu ediyoruz. Bulgaristan'da da yaklaşık 1 milyon üzerinde Türk ve Müslüman kardeşimiz yaşıyor. Orada da siyasi olarak etkin ve güçlü olsunlar. Bunun icabı da sandıktan geçiyor. O zaman sandığa biraz daha önem vermemiz gerekiyor. Seçim pazar günü olacak. Sabah 7'de başlayıp akşam 20.00'a kadar oy kullanılabilecek" dedi.
ELEKTRONİK OYLAMA
Seçimlerde çoğunluğun elektronik sistemle oy kullanacağını belirten Balkan, "Seçmen sayısının az olduğu sandıklarda manuel de kullanılabiliyor ama elektronik sistem çok daha akıcı. Geçen ay sandıkların ve seçmen listelerinin açılması için dilekçeler doldurulmuştu. Bu dilekçeler doldurulan sandığa vatandaşımız gittiği zaman, rahatlıkla kendini listede gördüyse, form doldurmadan oy kullanabilecek ama internet üzerinden dilekçe doldurmayan vatandaşlarımız da ellerindeki Bulgaristan kimliğiyle birlikte müracaat ettiğinde herhangi bir sandıkta oy kullanabilecek. Kullanmadan önce form doldurması gerekecek. Burada yaşayan vatandaşlarımızın Bulgarcası yeterli olmadığı için de her seçim bölgesine Bulgarca bilen arkadaşlarımızı görevlendirdik. Orada seçmenlere Bulgarca bu formları doldurmasına yardım edeceğiz. İçeriye girip formu teslim ettikten sonra da oyunu kullanabilecekler" diye konuştu.
'13 NUMARADA BİRLİKTELİĞİMİZİ HİSSETTİRMEMİZ LAZIM'
Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına sandığa gitme çağrısında bulunan Prof. Dr. Emin Balkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bulgaristan'da siyasi partiler, Türklerin, Türk azınlığını bile ifade etmekten kaçınıyor. Türklerin kendilerine ait sıkıntıları, beklentileri var. Maalesef bunları çözebilecek çoğunluğu bulamadık. Türkiye'de yaşayan çok sayıda seçmenin de Bulgaristan'daki kendi sorunları var. Çözüm bekliyorlar. Bizler de sivil toplum örgütü olarak aracıyız. Şimdiye kadar duyarsız olan Bulgaristan parlamentosundaki diğer partiler, bize çok sıcak değiller ama bu seçim sathında bazı arkadaşlarımızın Hak ve Özgürlükler'e karşı bazen kırılgan olması, dargın olması onları arayış içine iterken, bize karşı samimi olmayan Bulgar partilerindeki temsilciler, Türkiye'de ve Bursa'da da seçmen avına gittiler ama bunların parti politikalarında Türk azınlığına karşı hiç iyimser davranmadıklarını biliyoruz. Listelerinde 1-2 tane Türk ismiyle aday olmasıyla, parti politikalarının değişmeyeceğini biliyoruz. Çünkü bu samimiyetleri yok. Onun için bizim var gücümüzle tek bir yerde odaklanmamız lazım ve gücümüzü göstermemiz lazım. Seçim pusulasında 13 numarada yer alan Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne oy vererek birlikteliğimizi, gücümüzü göstermemiz gerekiyor. Geçen seçimde 36 milletvekili seçilmişti. Şimdi biz 40'ın üzerine çıkabilirsek, 2 Nisan seçimlerinden sonra oluşturulacak koalisyon hükümetinde yer alma şansımız oldukça yüksek. Hemşehrilerimizin seçime mutlaka duyarlı olmaları lazım. Kızmadan, darılmadan, ön yargılı olmadan, 13 numarada birlikteliğimizi hissettirmemiz lazım." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2023-03-30 11:09:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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