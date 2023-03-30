İnegölspor'un 2 eski kalecisi şikeden tutuklandı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele eden İnegölspor´un, şikeye karıştığı iddiasıyla sözleşmelerini feshettiği kalecileri Sercan Çobanoğlu ile Emre Selen´in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. İki kalecinin 5 maçta İnegölspor aleyhine şike yaptığı tespit edildi.

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor´un 10 Aralık 2022 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 eşitlikle biten Tarsus İdman Yurdu maçının ardından iki kalecisi Sercan Çobanoğlu ile Emre Selen´in İnegölspor aleyhine şikeye karıştıkları iddia edildi. İnegölspor yönetimi iddialar ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, 20 Aralık 2020 tarihinde de Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in sözleşmelerini feshettiğini açıkladı.

5 MAÇTA ŞİKE TESPİT EDİLDİ

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin yaptığı araştırmada kaleci Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in 5 maçta İnegölspor aleyhine şike yaptığı tespit edildi. Ekipler, Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen ile İstanbul merkezli bir bahis şirketinin çalışanları olduğu öğrenilen Cenk Sarıtaş, Koray Şanlı, Saim Serhat Sezer ve Serkan İ.´yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Sercan Çobanoğlu, Emre Selen ile Cenk Sarıtaş, Koray Şanlı ve Saim Serhat Sezer tutuklandı, Serkan İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

İnegölspor Kulübü´nden yapılan açıklamada, davanın takipçisi olunacağı belirtilerek, "Bu alçak eylemler nedeniyle İnegöl şehri, İnegölspor Kulübü ve İnegölspor taraftarı olarak oldukça zarar görmüş ve menfaatlerimiz zedelenmiştir. Yine de kulübümüze karşı bu haince eylemleri yapanların bu aşamada adalet önünde gereken muameleyi görmeleri bizi bir nebze mutlu etmiştir. Yargılama sonucunda da gerekli cezaları almaları adına her zaman olduğu gibi var gücümüzle çabalayacağız ve takipçisi olacağız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, İnegölspor camiasının, şanlı taraftarımızın ve yöneticilerimizin emeklerine ihanet edenler hakkında gerekli mücadeleye vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2023-03-30 15:17:53



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