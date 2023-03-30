Bursaspor - Bayburt Özel İdare Spor: 3-1

Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)-
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Batuhan Kolak, Kurtuluş Aslan, Barış Sun
BURSASPOR; Deniz Aydın, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver (Dk. 75 Barış Dalkıran), Hamza Baran Arıkan (Dk. 65 Eren Tunalı), Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Emre Tepegöz (Dk. 65 Mustafa Genç), Hasan Ayaroğlu, Ömer Turan Görgüç (Dk. 70 Abdullah Tazgel), Çağatay Yılmaz (Dk. 76 Melih Sağlam), Berat Altındiş
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Mehmet Akif Önal, Mustafa Yiğit Turgut, Burak Bozbey, Musa Buğrahan Kavaklı (Dk. 62 Furkan Özdemir), Güray Fırat (Dk. 49 Emin Kaan Arslan), Deniz Solmaz, Ahmet Karadayı (Dk. 71 Mustafa Dündar), Ömer Karancı, İbrahim Halil Öner, Cumhur Yılmaztürk (Dk. 71 Berat Aydın), Tuncay Kılıç (Dk. 71 Okan Sarı)
GOLLER: Dk. 15, 68, 77 Berat Altındiş (Bursaspor), Dk. 85 İbrahim Halil Öner (Bayburt Özel İdare Spor)
SARI KARTLAR: Güray Fırat, Burak Bozbey, Ahmet Karadayı, Deniz Solmaz (Bayburt Özel İdare Spor)
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 29´uncu hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında seyircisiz oynanan maçta Bayburt Özel İdare Spor´u 3-1 yendi.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY
2023-03-30 16:20:42
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