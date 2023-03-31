Paulo Coelho'nun fotoğrafını paylaştığı Türk çoban: Köyümüze bekliyoruz



Gökhan ÖZHAN/BURSA, (DHA)YAZAR Paulo Coelho'nun fotoğrafını paylaştığı Türk çobanın, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Demireli Mahallesi'nde yaşayan Necati Değirmenci (73) olduğu öğrenildi. Değirmenci, tanışmak istediği Coelho'yu köyüne davet etti.

Paulo Coelho'nun klasiklerinden sayılan Simyacı romanı, 1988'de yayınlanıp, eleştirmenler tarafından 'fenomen' olarak nitelendirildi. Coelho, geçen Salı günü, 1996 yılında Türkçe yayımlanan romanı elinde tutan Türk çobanın fotoğrafıyla, 'Bir Türk çoban, Endülüslü bir çoban hakkında bir şeyler okuyor. Yeryüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır. SİMYACI' mesajını paylaştı.

'YAZARLA TANIŞMAK İSTİYORUM'

Paulo Coelho'nun fotoğrafını paylaştığı Türk çobanın, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Demireli Mahallesi'nde yaşayan Necati Değirmenci olduğu ortaya çıktı. Gezgin Selçuk Tanaydın, Necati Değirmenci'yi, hediye ettiği kitapla çektiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşıp, Coelho'yu etiketledi. Paulo Coelho da fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Coelho'nun paylaşımını gören Değirmenci, mutlu olduğunu söyledi.

60 yıldır çobanlık yaptığını belirten, 5 çocuk ve 13 torun sahibi Necati Değirmenci, "Selçuk, meraya gezmeye gelmişti. Kitabı verip, benim resmimi çekti. Daha sonra internette paylaşmış. Coelho'nun beni paylaştığını haberlerden öğrendim. Kitabı yarıya kadar okudum. Kitabı şu an torunum okuyor. Yazarla tanışmak istiyorum ve onu köyümüze davet ediyorum. Köyümüz çok güzel, Coelho'yu da buraya bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2023-03-31 11:37:27



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