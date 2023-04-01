21'inci sıradaki Togg alıcısı: Araç gelince yakınlarımla birer tur atacağız



Muammer İRTEMİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)TOGG T10X için alınan ön siparişin ardından yapılan çekilişte ismi çıkan Bursa´da yaşayan Çetin Yalçın Kaya (34), kentteki bir AVM´nin bahçesinde sergilenen aracı inceledi. İleriki haftalarda Togg´a sahip olacak olan Kaya, "Çekilişte 21´inci sırada çıktım. Bu durum benim uykularımı kaçırdı. Aracın bana çıktığını duyan yakınlarım, arkadaşlarım beni arayıp, tebrik etti. Aracımı aldıktan sonra onlarla birer tur atacağız gibi görünüyor" dedi.

Türkiye'nin Otomobili Togg T10X için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, noter huzurunda dijital çekilişe katılmaya hak kazandı. Yapılan çekişilişte araca sahip olacak ilk 20 bin kişi belirlendi.

Bursa´da yaşayan Çetin Yalçın Kaya, çekiliş sonucunda araç almaya hak kazanan 21´inci kişi olduğunu öğrendi. Arabayı merak eden Kaya, kentte bir AVM´nin bahçesinde sergilenen Togg´u inceledi. İlerideki haftalarda aracına sahip olacak olan Kaya, "İlk 100 araçtan birine sahip olacağım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

'BENİM UYKULARIMI KAÇIRDI'

Togg´u yerli ve milli olması nedeniyle tercih ettiğini belirten Çetin Yalçın Kaya, "Togg için başvuru yapmaya karar verdim. Eşim de bana destek oldu. Eşim, `Arabalarımızı satıp, Togg alalım´ dedi. İlk sıralardan Togg´un bize çıkmasını aslında beklemiyorduk. Çekilişte 21´inci sırada çıktım. Bu durum benim uykularımı kaçırdı. Normalde Togg´a gelip, hiç bakmayacaktım. Özelliklerini şimdiye kadar hiç sormadım, kataloğa hiç bakmadım. Aracı aldıktan sonra her şeyini öğrenmek istiyordum. 2 gündür dayamadım ve artık gidip Togg´a bakmalıyım dedim. Aracın bana çıktığını duyan yakınlarım, arkadaşlarım beni arayıp, tebrik etti. Aracımı aldıktan sonra onlarla birer tur atacağız gibi görünüyor" diye konuştu.

'DİKKATİMİ İÇİNDEKİ FERAHLIK VE GENİŞLİK ÇEKTİ'

Arabanın iç tasarımını değerlendiren Kaya, "Türkiye´deki bu tarzdaki yabancı markaların birkaç aracına bindim. Togg´a ilk bindiğimde dikkatimi içindeki ferahlık ve genişlik çekti. Çok rahat ve konsol kısmında karmaşanın olmaması hoşuma gitti. Bunlar aracı güzel ve cazip kılmış. Bu kadar güzel bir dizayn yapılabileceğini düşünmüyordum. Binene kadar da nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Çok güzel olmuş. Yapanların, emeği geçenlerin ellerine sağlık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN

2023-04-01 10:53:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.