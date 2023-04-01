Anne ile kızı, 4'üncü kattan atladı

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde psikolojik tedavi gördükleri belirtilen Süheyla M. (43) ile kızı Nisa Nur M. (13) oturdukları 4´üncü kattaki dairenin balkonundan atlayıp yaşamlarına son verdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Nisa Nur M. oturdukların 4´üncü kattaki dairenin balkonundan atladı, ardından da aynı yerden annesi Süheyla M. kendisini boşluğa bıraktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzun süredir psikolojik tedavi gördükleri belirtilen anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süheyla M. ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2023-04-01 17:02:13



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