Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Akakuş (82), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi BursaAnkara karayolu üzeri Çitli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan Ramazan D. (45) yönetimindeki 43 NE 024 plakalı kamyonet, kavşağa giriş yapan Hüseyin Akakuş'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Akakuş metrelerce savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Akakuş, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak ambulanstan indirdiği Akakuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-04-01 19:51:42



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