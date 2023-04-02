İnegölspor - Bursaspor: 0-2

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Kadir Akıllı

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman, Furkan Özyapı (Dk. 56 Bahadır Taşdelen), Metincan Cici (Dk. 76 Hakan Demirci), Sefa Durmuş (Dk. 56 Yasin Palaz), Yılmaz Özeren, Uğur Utlu (Dk. 46 Alperen Pak), Yusuf Ziya Gümüş (Dk. 88 Orhan Aktaş), Gökhan Meral, Ersel Aslıyüksek, Volkan Altınsoy

BURSASPOR: Deniz Aydın, Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu, Berat Altındiş (Dk. 83 Seçkin Batuhan Fırıncı), Ömer Turan Görgüç (Dk. 62 Mustafa Genç), Ertuğrul Kurtuluş, Çağatay Yılmaz (Dk. 76 Abdullah Tazgel), Emre Tepegöz (Dk. 76 Barış Dalkıran), Hamza Bayram Arıkan (Dk. 83 Eren Tunalı)

GOLLER: Çağatay Yılmaz, Hasan Ayaroğlu (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Volkan Altunsoy (İnegölspor), Kubilay Sönmez (Bursaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 30´uncu hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında ağırladığı Bursaspor´a 2-0 mağlup oldu. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-04-02 17:28:10



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