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Türkiye'ye kaçak getirilen köpeklere el konuldu, HAYTAP tarafından tedavisi üstlenildi

DHA

Türkiye'ye kaçak getirilen köpeklere el konuldu, HAYTAP tarafından tedavisi üstlenildi


Muammer İRTEMİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)TÜRKİYE´ye yurt dışından uçakla kaçak olarak getirilen `Poodle´ cinsi 2 köpeğe el konuldu. Rahatsızlıkları bulunan köpekler, HAYTAP gönüllülerince teslim alınıp Bursa´ya getirilerek hayvan hastanesinde tedaviye alındı.
Kaçak yollarla yurt dışından uçakla getirilen `Poodle´ cinsi 2 köpeğe, İstanbul Havalimanı´nda el konuldu. Köpekler, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü´ne teslim edildi. HAYTAP ve Ticaret Bakanlığı arasında gümrükte kaçak olarak yakalanan hayvanların ihalesiz olarak HAYTAP´a teslimi ile ilgili imzalanan protokol kapsamında, 2 köpek de HAYTAP´a verildi. HAYTAP gönüllülerince sahiplenilen köpekler, Bursa´ya getirildi. Rahatsızlıkları bulunan köpekler, hayvan hastanesinde tedaviye alındı. 
Geldiklerinde stres ve korku durumları da olan köpeklerin sağlık durumlarıyla özel olarak ilgilendiklerini söyleyen Veteriner Hekim Dilnur Kavlak, "Bu çocuklar bir hafta önce bize geldiler. İlk muayenelerini biz yaptık. Genel sağlık durumları kötüydü geldiklerinde. Gelişimlerinin de geri olduğunu görüyoruz, 2 yaşındalar ama fiziken öyle durmuyorlar. Kulaklarında ciddi enfeksiyon vardı, parazitleri vardı. Biz gerekli tüm müdahaleleri yaptık. İki köpekte de stres ve korku durumu da hakim. Travma yaşamışlar. İkisi de kısır değil, üretim için kullanıldıklarını düşünüyoruz. Gebe risk durumları da var, süreci takip ediyoruz" dedi.
`İNSANLARIN KİRLİ TİCARETE ORTAK OLMASINI İSTEMİYORUZ´
HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, "HAYTAP olarak bakanlıkla imzalanan protokol gereği, ülkeye uygunsuz olarak giren dostlarımız HAYTAP bünyesine alınıyor. Bu köpeklere de bakanlık görevlilerince el konuldu. Sağlık durumları iyi değildi. Tedavileri şu an sürüyor. Yorgunlar ve zayıf kalmışlar. Biz satışa karşıyız ve insanların bu kirli ticarete ortak olmasını istemiyoruz. Burada sadece sorun satış değil, artan popülasyon. Artık sokaklarda evlerinden atılmış terk edilmiş köpekler görüyoruz. Ülke dışından satış amaçlı ülkemize getirilmeye çalışılmasına karşıyız. Bu köpekleri biz alıp, tedavilerini yapıp kısırlaştırıyoruz. Daha sonra ömür boyu takip sistemiyle, uygun bulunan ailelere sahiplendiriyoruz" diye konuştu.
`BİR OTOMOBİL KOLTUĞUNUN ALTINA 20 YAVRU KÖPEK KOYUYORLAR´
Hayvanların kaçak yollarla ülkeye getirilme nedenleriyle ilgili de konuşan Demir, şunları söyledi:
"Hayvanlara mal gözüyle bakıyorlar. Kolay yoldan para kazanmak için, yurt dışından ucuza aldıkları hayvanları burada daha fazla paraya satmak istiyorlar. El konulan bu hayvanlara üzüldüklerini düşünmüyorum, sadece maddi zarar olarak görüyorlar. Daha fazla üretip, satarak kayıplarını kapatmaya çalışıyorlar. Ancak yetkililerimiz bu konuda çok titiz, mevzuata uygun olmayan durumlara el koyuyorlar. Sadece bunlar değil, yıl boyunca farklı yollarla kaçak olarak ülkemize getirmeye çalışıyorlar. Çok ilkel şartlar ve kötü koşullarda bu köpekleri getirmeye çalışıyorlar. Mesela bir kedi kafesine 5 köpek koyuyorlar, yakalanmamak için bir otomobil koltuğunun altına 20 yavru köpek koyuyorlar. Biz bunlara şahit olduk. Bu durumlar hayvanlar için ciddi travma oluşturuyor. Ülkemizde bu kadar çok dostumuz terk ediliyorken, insanların bu kirli ticarete ortak olmaları, hayvanları rengi ve cinsine göre ayırma çabaları bizi gerçekten üzüyor. İnsanlara satın almayın, sahiplenin, yuva olun diyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN
2023-04-04 09:54:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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