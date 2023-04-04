Makineye kaptırdığı kolu koptu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki cam fabrikasında Leyla K.´nin (50) geri dönüşüm makinesine kaptırdığı sol kolu, koptu. Hastaneye kaldırılan Leyla K.´nin kolu yerine dikilecek.
Olay, Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren cam fabrikasında meydana geldi. Geri dönüşüm makinesine kullanılmayan camları atan Leyla K., sol kolunu makineye kaptırdı. Leyla K.'nin kolu, omuzuna yakın yerden koptu. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Leyla K., ilk müdahale sonrası kopan kolu dikilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-04-04 12:44:17
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