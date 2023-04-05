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77 yaşındaki doktorun atletizmdeki 75'inci madalyası dünya ikinciliği oldu

DHA

77 yaşındaki doktorun atletizmdeki 75'inci madalyası dünya ikinciliği oldu


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da yaşayan çocuk doktoru Murat Kaçar (77), genç ve veteran takımlarında olmak üzere toplam 61 yıldır koşuyor. Hekimliğinin yanında profesyonel atletizm kariyerini sürdüren, 60 metre engelli koşuda Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan Kaçar, Polonya'nın Torun kentinde geçen hafta yapılan 9´uncu Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası´nda 75 yaş 60 metre engellide 11,72´lik derecesiyle dünya ikincisi olarak 75´inci madalyasını aldı.
İnegöl ilçesinde doktorluk yapan Murat Kaçar, 1962 yılında lisedeyken koşmaya başladı. Tıp fakültesinde eğitim görürken de atletizmi bırakmadı. Bir dönem Galatasaray atletizm takımının kaptanlığını da yapan ve 33 kez milli forma giyen Kaçar, 1976 yılında elit kategoride yarış hayatını noktaladı. Daha sonra veteran yarışları için antrenmanlarını sürdüren Kaçar, 2001 yılında Fransa´da 60 metre engellide ilk Avrupa şampiyonu, 2002 yılında Almanya´da 100 metre engellide pist Avrupa şampiyonu, 2003 yılında İspanya´da ikinci Avrupa şampiyonu, 2004 yılında Amerika´da dünya ikincisi olan Kaçar, 2017 yılında Güney Kore´de 60 metre engelli koşusunda dünya şampiyonluğunu, 2022 yılında Portekiz´in Braga kentinde Avrupa Masterler Atletizm Salon Şampiyonası'nda Avrupa ikinciliğini ve yine 2022 yılında Finlandiya´nın Tampere kentindeki Dünya Masterler Pist Şampiyonası'nda 75 yaş 80 metre engellide dünya ikinciliğini elde etti. Kaçar, aynı yıl Slovenya´nın Novomesto kentinde yapılan Balkan Masterler Salon Şampiyonası'nda 60 metre engellide 11,61 derecesiyle hem Türkiye rekorunu egale etti hem de Balkan rekoru kırdı.
DÜNYA İKİNCİSİ OLARAK 75'İNCİ MADALYASINI ALDI
26 Mart1 Nisan 2023 tarihleri arasında Polonya'nın Torun kentinde 9´uncu Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 75 yaş 60 metre engellide 11,72´lik derecesiyle dünya ikincisi olan Murat Kaçar, gümüş madalyayı Türkiye´ye getirdi. Dünya şampiyonalarında 11 madalya, Avrupa şampiyonalarında 14 madalya, Balkan oyunlarında 50 madalyası bulunan Kaçar, son şampiyona ile 77 yaşında 75´inci madalyasını aldı. 86 ülkeden 4 bin 143 master atletin katıldığı şampiyonada Türkiye´yi 16 sporcu temsil etti. Türkiye'den madalya alabilen tek sporcu Murat Kaçar oldu. Kaçar'ın bu başarısı ile madalya alan 56 ülke içinde Türkiye 49´uncu sırada yer aldı.
`TÜRKİYE ADINA SADECE BEN MADALYA ALDIM´
Evini ve muayenehanesini kazandığı kupa ve madalyalarla dolduran ve sporun insan hayatındaki önemine vurgu yapan Kaçar, 6 yıllık zorlu tıp eğitimi ve doktorluk mesleğinin yanında doğru bir planlama ile sporculuk hayatını da başarıyla sürdürdüğünü belirtti. Kaçar, "1962-1972 yılları arasında 33 kez milli forma giydim. 8 Türkiye rekoru kırdım. 40 yaşına girdikten sonra master sporcu seviyesine yükseldim. 1986 yılından günümüze kadar geçen 56 yıllık süreçte Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonlarında 75 madalya aldım" dedi.
`EMEK VERECEKSİNİZ VE BEKLEYECEKSİNİZ´
Gençlere hayal etmeyi, onu başarmak için çalışmayı öneren Kaçar, şöyle konuştu:
" 77 yaşındayım ve hayat deneyimime dayanarak gençlere şunu söyleyebilirim. Hayal etsinler ve onu başarmak için çalışsınlar. Hepimiz çok kısa zamanda başarılara ulaşmak istiyoruz ama öyle olmuyor. Emek vereceksiniz ve bekleyeceksiniz. Bunun en iyi canlı örneği herhalde benim." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-04-05 11:05:40

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