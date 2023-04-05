Yolda bulup incelerken yaralanmasına neden olan düzenek, `el yapımı tüfek´ çıktı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde İbrahim B.´nin (23), yolda bulup incelerken yaralanmasına neden olan düzeneğin, el yapımı tüfek olduğu belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi´nde meydana geldi. Bedre Deresi kenarında yürüyen İbrahim B., yerde bulduğu tüfeğe benzer düzeneği alıp incelemeye başladı. Bu sırada ateş alan düzenekten çıkan saçma, İbrahim B.'nin sağ bacağına isabet etti. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim B., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin yaptığı incelemede, İbrahim B.´nin yaralanmasına neden düzeneğin, el yapımı tüfek olduğunu belirledi. Tüfeğin sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-04-05 14:05:11



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