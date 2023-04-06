'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarptı, o anlar kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet İNANNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA'da `dur´ ihtarına uymayan Adem S. (37) otomobiliyle, polis memuru Z.Y.´ye (35) çarptı. Z.Y. yaralanırken, o anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Adem S. ise İstanbul´da yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çevre Yolu Görükle Kavşağı´nda meydana geldi. Kavşakta asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile `dur´ ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, otomobiliyle kendisini durdurmak isteyen polis memuru Z.Y.´ye çarptı. Yaralanan Z.Y., ekip arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.Y.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Adem S.'yi kaçtığı İstanbul'da Mahmutbey gişelerinde yakaladı. Çeşitli suçlardan emniyette kaydı olduğu belirlenen Adem S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2023-04-06 11:04:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.