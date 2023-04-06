Minibüsün çarpmasıyla ölen İnci Su, son yolculuğuna uğurlandı

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Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,(DHA)-BURSA'nın Kestel ilçesinde servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden İnci Su Özmen'in (7) cenazesi, toprağa verildi.

Kaza, dün Vanimehmet Mahallesi Gözebağ Sokak'ta meydana geldi. Eren Büyükdağ'ın (22) kullandığı 16 S 4666 plakalı servis minibüsü, okul çıkışı yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İnci Su Özmen'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüsün altında kalan Özmen, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özmen, hayatını kaybetti. Özmen için öğle vakti Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Abitler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Özmen'in cenazesi, Kestel Mezarlığı'nda defnedildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Büyükdağ ise işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU

2023-04-06 15:48:09



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