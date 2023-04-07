Bursa´da olaylı yıkım; polise saldıran kalabalık havaya ateş açılarak dağıtıldı



Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'da, kaçak ve ruhsatsız binaların yıkımı sırasında polis, sopa ve sandalyelerle saldıran kalabalığa biber gazıyla müdahale edip, havaya ateş açarak dağıttı.

Olay, dün Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi´nde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kaçak olduğu belirlenen ve odun deposu olarak kullanılan 49 yapı ile 4 bina için yıkım kararı verdi. Yıkım öncesi polis güvenlik önlemi alırken, Çevik Kuvvet ekipleri de barikat kurdu. Yıkımın yapılmasını istemeyen yapı sahipleri ile belediye görevlileri arasında arbede yaşandı. Polise sopa ve sandalyelerle saldıran kalabalığa, biber gazıyla müdahale edildi. Kalabalık ancak polisin havaya ateş açmasıyla dağıtılabildi. 15 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, A.H.G. (17) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltı sayısının artması beklenirken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Yıldırım Abdulselam UĞUR

2023-04-07 10:35:55



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