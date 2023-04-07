Duruşmada rahatsızlanan tutuklu sanık, hastanede öldü



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA Adliyesi´nde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan 3 kişiden Erhan Konuk (38), duruşma sırasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda Erhan Konuk, Aydın B. ve Cenk K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece `uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı. Haklarında 10´uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanıkların yargılanmasına dün devam devam edildi.

Duruşmada ara kararın verilmesi beklenirken, sanıklardan Erhan Konuk aniden rahatsızlandı. İlk müdahalesi adliyede yapılan Konuk, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda, hastaneye kaldırılan Erhan Konuk ile Aydın B.'nin tutukluluk halinin devamına, Cenk K.'nin ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Erhan Konuk, bir süre sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kalp krizinden öldüğü düşünülen Konuk'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil Özçoban

2023-04-07 11:46:39



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