İnci Su'nun ölümüne neden olan servis şoförü tutuklandı

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da İnci Su Özmen'e (7) çarpıp, ölümüne neden olan servis minibüsünün şoförü Eren Büyükdağ (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, önceki gün Vanimehmet Mahallesi Gözebağ Sokak'ta meydana geldi. Eren Büyükdağ'ın kullandığı 16 S 4666 plakalı servis minibüsü, okul çıkışı yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İnci Su Özmen'e çarptı. Minibüsün altında kalan İnci Su Özmen, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özmen, hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ekipleri sürücü Büyükdağ'ı gözaltına aldı.

Eren Büyükdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Eren Büyükdağ, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-04-07 12:32:44



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