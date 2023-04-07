Togg sevkiyatından yeni görüntüler paylaşıldı

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Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)TÜRKİYE´nin otomobili Togg´un Bursa´nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü´nde devam eden sevkiyat sürecine ilişkin yeni görüntü paylaşıldı. Togg´un sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde sevkiyatların tüm hızıyla devam ettiği görüldü.

İlk teslimatların yapıldığı Togg'un sosyal medya hesabından yeni bir görüntü daha servis edilerek, sevkiyatın devam ettiği vurgulandı. Görüntülerde, Gemlik´teki Teknoloji Kampüsü´nde üretilen otomobillerin, TIR´lara yüklenerek sevkiyatının gerçekleştirildiği görüldü. Paylaşımda, "Togg Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadesi yer aldı. (DHA) (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Esra TÜRKER

2023-04-07 14:43:11



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