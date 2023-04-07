Togg sevkiyatından yeni görüntüler paylaşıldı

Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)TÜRKİYE´nin otomobili Togg´un Bursa´nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü´nde devam eden sevkiyat sürecine ilişkin yeni görüntü paylaşıldı. Togg´un sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde sevkiyatların tüm hızıyla devam ettiği görüldü.
İlk teslimatların yapıldığı Togg'un sosyal medya hesabından yeni bir görüntü daha servis edilerek, sevkiyatın devam ettiği vurgulandı. Görüntülerde, Gemlik´teki Teknoloji Kampüsü´nde üretilen otomobillerin, TIR´lara yüklenerek sevkiyatının gerçekleştirildiği görüldü. Paylaşımda, "Togg Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadesi yer aldı. (DHA) (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Esra TÜRKER
2023-04-07 14:43:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.