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İSTANBULBursa-İzmir Otoyolu Orhangazi mevkisinde seyir halindeki TIR'ın dorsesi çekiciden ayrılıp, şehir yönlendirme tabelalarına çarparak durdu. Tabelaların devrilmesiyle kısa süreli kapanan otoyolun İzmir istikameti, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu tekrar trafiğe açıldı.Kaza saat 23.00 sıralarında İstanbulBursa-İzmir Otoyolu İzmir istikameti Orhangazi mevkisinde meydana geldi. Osman Akay (56) idaresindeki 59 RP 489 TIR'ın dorsesi, seyir halindeyken çekiciden ayrıldı. Yola savrulan dorse, otoyol üzerindeki şehir yönlendirme tabelalarına çarparak durdu. Sürücü Osman Akay'ın ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olası ikinci kazanın yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Şehir tabelalarının devrilmesiyle İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu İzmir istikameti, yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Otoyol ekipleri, vinç yardımıyla tabelaları bulunduğu yerden kaldırdı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Devrilen dorseden detaylar

-Yolu kapatan şehir tabelalarından detaylar

-Otoyol ekiplerinin vinç yardımıyla tabelaları kaldırması

-Genel detaylar-Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-04-08 01:01:08



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