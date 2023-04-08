Bursaspor - 24Erzincanspor: 2-1

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Hasan BOZBEY / BURSA, (DHA)-

STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi

HAKEMLER: Yakup Özhan, Sefa Özcan, Ali Gün

BURSASPOR: Deniz Aydın Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, (Dk. 87 Özer Hurmacı), Hasan Ayaroğlu, Berat Altındiş (Dk. 83 Barış Dalkıran), Ömer Turan Görgüç (Dk. 57 Bilal Güney), Ertuğrul Kurtuluş, Çağatay Yılmaz (Dk. 83 Mustafa Genç), Emre Tepegöz, Hamza Baran Arıkan (Dk. 87 Eren Tunalı)

24ERZİNCANSPOR: Hayrullah Mert Akyüz Ali Yavuz, Muhammed Samed Karakoç (Dk. 56 Burak Aydın), Mete Sevinç, Maksut Taşkıran (Dk. 56 Sinan Akaydın), İlker Günaslan, Sefa Narin, Ömer Esenkaya, Yasin Dülger (Dk. 56 Şahin Fıstıkcı), Enes Yılmaz, Mustafa Batuhan Altıntaş

GOLLER: Dk. 28 Furkan Emre Ünver, Dk. 71 Berat Altındiş (Bursaspor) Dk. 64 Sinan Akaydın (24Erzincanspor)

SARI KARTLAR: Kubilay Sönmez, Deniz Aydın (Bursaspor), Samed Karakoç, Ali Yavuz Kol, Sinan Aydın, Mete Sevinç (24Erzincanspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grubun 31'inci hafta maçında Bursaspor, sahasında ağırladığı Anagold 24Erzincanspor'u 2-1 mağlup etti. Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 71'inci dakikada Berat Altındiş ve 84'üncü dakikada Furkan Emre Ünver atarken, konuk ekibin tek golü ise 64'üncü dakikada Sinan Akaydın'dan geldi. Bu sonucun ardından Bursaspor, Özer Hurmacı yönetiminde 3'üncü galibiyetini aldı.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2023-04-08 17:44:29



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